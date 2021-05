Así será el Certificado Digital UE Covid, que entrará en vigor el 1 de julio

A estas alturas de pandemia, todos o casi todos ya estamos deseando con ganas el regreso a la normalidad, a recuperar esas costumbres que perdimos con la entrada de la pandemia. Y mientras la vacunación avanza a buen ritmo, donde en algunos puntos ya se habla de vacunar a menores de 12 a 16 años antes de la vuelta al cole, gobiernos europeos y la Comisión Europea llevan meses trabajando duramente para traer un sistema que permita agilizar la vuelva de la movilidad dentro de la Unión Europea.

Con este objetivo, han estado desarrollando el llamado Certificado Digital UE Covid, y que hoy acaba de ser presentado oficialmente en Madrid en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Turismo.



Tratando de salvar la movilidad de cara al verano

Este certificado, que será opcional y que básicamente es un código QR disponible en formato impreso o en formato digital, evitará que todos aquellos que quieran moverse en la Unión Europea, tengan que aportar una PCR negativa, realizar cuarentenas, entre otros trámites.

Para ello, tan sólo tendrán que presentarlos ante los lectores de código QR habilitados a la hora de realizar sus desplazamientos por los lugares de la Unión Europea.

El certificado indicará si ya se ha vacunado, incluyendo el lugar, la fecha y la vacuna utilizada, si se tiene una PCR negativa, o incluso si ya se ha superado la enfermedad a lo largo de los seis meses anteriores, además de incluir datos personales mínimos.

Entrará en vigor finalmente el 1 de julio, y en el caso de España, será emitido por las respectivas comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad de forma gratuita, con validez en toda la Unión Europea.

Eso sí, su mera existencia no garantía realmente la movilidad en todo el territorio europeo, ya que dependerá también de cada país miembro y de su situación epidemiológica la posibilidad de establecer restricciones a la movilidad, para lo que estarán obligados avisar de ello al resto de los países miembros con una antelación de 48 horas antes de su entrada en vigor.

Además, cada país miembro también podrá establecer quienes de los que poseen los certificados se les impondrán las restricciones, y a quienes no, e incluso también tienen la potestad de no reconocer como vacunados a todos aquellos que hayan recibido dosis de vacunas que no estén aprobadas por la Unión Europea.

En el fondo, de lo que se trata es la de recuperar no sólo la movilidad en toda la Unión Europea sino también facilitar la llegada del turismo, un sector bastante afectado a lo largo de toda la pandemia.