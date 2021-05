El control remoto para Android TV llegará integrado en Android 12

La última versión de la aplicación de control remoto para Android TV data desde hace cuatro años. Desde entonces, no había sido objeto de algún renuevo hasta ahora.

En lugar de liberar alguna significativa actualización para esta app, Google anunció que sus funciones se integrarán en la venidera versión 12 de Android.

Una función que agradecerán quienes usan Android TV y además tienen en su haber un smartphone con Android, fue presentada en la última edición de Google I/O.

La posibilidad de controlar el televisor desde el móvil, sin aplicaciones adicionales mediantes, llegará con Android 12.

Fuente: Google

En la presentación, no se especificó el modo específico de vinculación entre el televisor y los móviles (porque podrían ser más de uno, eventualmente). Sin embargo, puede presumirse que el proceso de enlazamiento debería ser sencillo, al igual que con otras secciones y aplicaciones del sistema operativo.

Con esta implementación, el mando a distancia perdería su condición de imprescindible, pues al no depender de una app o de configuraciones complejas, su uso es de fácil acceso. Con esta función, se podrán controlar todas las teclas esenciales de un control remoto, como las teclas de dirección, de volumen y el teclado, que en reemplazo de aquel que usualmente se despliega en pantalla, resulta muy útil para la realización de búsquedas por escrito o para el ingreso de datos de inicio de sesión.

Como referencia, esta modalidad de conexión ya se podía apreciar en el ecosistema de Apple. Si bien, el Apple TV se puede controlar desde una app independiente, iOS ya integra los controles esenciales para su manejo. Con este movimiento, Android se pondría al día en cuanto a la experiencia que brindan a sus usuarios.

Este parece ser un buen momento para Android TV. De acuerdo a lo presentado en la conferencia anual de Google, el sistema cuenta con 80 millones de dispositivos activos.

Si bien, Fire TV o Roku, considerados sus más directos competidores, ostentan cifras inferiores, en estos dos casos el conteo lo realizan de manera diferente. Sus mediciones contabilizan el número de cuentas activas, las cuales claramente no son un reflejo del número de dispositivos en las que podrían estar funcionando.

Para los desarrolladores también llegaron novedades importantes en este campo. La consola de Firebase Test Lab extendió su soporte ahora a Android TV, lo que permite emular las apps en desarrollo bajo esta plataforma y así, facilitar el trabajo y obtener simulaciones más fidedignas de su funcionamiento.

Hasta el momento, Android 12 no tiene fecha anunciada para su lanzamiento. Por consecuencia, aún no conocemos cuándo llegará también esta función en particular.

Además de las dudas en torno al calendario, falta saber también si la app disponible en Google Play recibirá actualizaciones, pensando en aquellos dispositivos no elegibles para ejecutar la última versión de este sistema operativo. De igual forma, la misma duda cabe para el caso de iOS, que también cuenta con su edición de esta app para iPhone en la App Store.