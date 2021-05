Windows 10 tiene una nueva dinámica para actualizar y gestionar los drivers

Microsoft está preparando nuevas funciones para Windows 10 que facilitarán la gestión de los controladores.

Así que si los drivers de tu equipo Windows 10 se han vuelto un dolor de cabeza, te interesará conocer la nueva dinámica que está preparando Microsoft.

Windows 10 facilitará gestionar los controladores

Si bien Windows se encarga de descargar los controladores mediante Windows Update, no siempre es tan efectivo este medio.

Y no queda más remedio que instalar los controles manualmente. Y si bien no es un proceso complicado, suelen ser demasiado los controladores que tenemos que actualizar… teclados, mouse, conexiones bluetooth, monitores, etc. Así que una simple acción se convierte en una tarea de nunca terminar para mantener todos los periféricos y conexiones actualizados.

Microsoft quiere simplificar todo este proceso con una nueva función, valiéndose del “Administrador de dispositivos” que facilitará agregar nuevos controladores, como menciona Windows Latest. Por ejemplo, si has descargado el driver en tu equipo Windows, no hará falta que identifiques a qué periférico o dispositivo corresponde, ya que podrás cargarla directamente mediante el Administrador de archivos. Solo eliges el controlador y Windows se encargará de agregarlos al sistema e instalarlos para el funcionamiento del dispositivo correspondiente.

Otra opción que el equipo de Microsoft está probando relacionada con los controladores tiene que ver con un nuevo sistema de filtros que permite localizar determinados drivers. Por ejemplo, podrás filtrar por tipo de controlador, dispositivo, archivo, etc. Si bien no parece ser una gran actualización, te ahorrará unos cuantos pasos si tienes muchos drivers para revisar o instalar en el equipo.

En el caso de la actualización de controladores, la dinámica parece que seguirá siendo la misma… tienes que abrir el “Administrador de dispositivo”, buscar el dispositivo correspondiente en la lista, y desde el menú contextual elegir “Actualizar controlador” para que lo descargue desde la página del fabricante.

Por el momento, esta nueva dinámica se está implementando en una de las versiones de prueba, así que tendremos que esperar algunos meses hasta que llegue a Windows 10.