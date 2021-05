Instagram prueba funciones para crear, editar y publicar contenido desde la web

La versión web de Instagram continúa siendo muy limitada si la comparamos con la versión móvil, y eso es un problema para las agencias de marketing que gestionan a sus clientes desde la web.

En la mayoría de las ocasiones se genera el contenido con editores externos y únicamente se usa Creator Studio para publicar el resultado, pero parece que Instagram quiere darle más funciones a instagram.com, incluyendo un editor básico incorporado.

Según se ha descubierto con ingeniería inversa, los usuarios podrán redactar publicaciones desde sus navegadores en el escritorio, incluyendo la posibilidad de poder recortar y agregar filtros desde la interfaz web.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021