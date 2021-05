Clubhouse para Android estará disponible en Google Play esta semana a nivel global

El despliegue global de Clubhouse para Android es inminente. Ampliando lo que hace algunos días atrás comentábamos, ya hay fechas definitivas para obtener la aplicación desde Google Play.

Una acotada selección de países recibirá acceso a la descarga oficial de la aplicación en los primeros días, para luego, paulatinamente extender el alcance, hasta alcanzar una cobertura global acabando la semana.

Los siguientes días son muy importantes para los planes de Clubhouse en el futuro próximo. A través de su cuenta de Twitter, la plataforma social de mensajes de audio confirmó su cronograma definitivo para la liberación oficial de su app para Android.

Android rollout continues!

🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Japan, Brazil & Russia coming Tuesday

🇳🇬🇮🇳 Nigeria & India on Friday AM

🌐 Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon

— Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021