Códigos secretos de Huawei, qué son y qué se puede hacer con ellos

Los códigos secretos representan en el mundo de los móviles Android un enigma conocido por pocos. Y es que estos códigos permiten al usuario acceder a menús ocultos y llevar a cabo acciones especiales que no podrían hacer con las opciones convencionales que ofrece el sistema.

A continuación, te enseñaremos los códigos secretos de Huawei y la acción que ejerce cada uno de ellos en tu dispositivo móvil.

Project menu

Este hace referencia a un menú secreto compuesto por 6 opciones con las cuales podrás acceder a información del dispositivo o realizar cambios en algunos ajustes. Podrás activarlo a través del siguiente código.

*#*#2846579#*#*

Una vez hecho se mostrarán en pantalla las siguientes opciones:

Background Mode: En este apartado encontraras opciones que te permitirán diagnosticar y corregir problemas que puedan estar afectando el desempeño de tu dispositivo. Para activar el registro interno y depurar errores tendrás las opciones de Background Debug y AP Log settings. Para fijar el comportamiento del puerto USB esta la opción USB Port Settings.

Veneer Information: En esta sección encontraras información más extensa del sistema, es decir, clasificaciones de todos los componentes del móvil, dividiéndose para ello en 3 categorías: Version info, Manufacture info y Other info.

Network Information Query: Allí encontraras información detallada sobre las redes de tu móvil, teniendo a disposición las opciones PLMN Info y SIM Lock Info, una opción que te permitirá conocer si tu móvil está bloqueado para una operadora concreta. Así también, tendrás la opción Vendor Country Info donde podrás observar la región para la cual fue fabricado el móvil.

Software Upgrade: A través de este apartado podrás llevar a cabo la instalación de actualización del sistema o de una app en específico. Este apartado es más que todo aprovechado por el servicio técnico cuando las reparaciones y actualizaciones del sistema o de las apps no pueden ser llevadas a cabo por el método tradicional.

Restore Factory: A través de este apartado podrás activar un proceso de restauración que llevara a tu teléfono a su estado inicial, no sin antes desactivar cualquier protección de bloqueo que tenga tu teléfono móvil.

Battery Charge: En esta sección encontraras información adicional sobre la batería. En este sentido, podrás observar un código QR con el número de serie de la batería, junto con el nivel de carga actual y la temperatura de la misma.

Acerca del teléfono

Esto no hace referencia a un menú secreto sino a un atajo que te permitirá acceder a datos del móvil como el IMEI, el modelo del móvil, número de serie, entre otros detalles. Para ello deberás insertar el siguiente código:

*#*#0000#*#*

Ver IMEI

Con este código secreto de Huawei podrás tener la oportunidad de ver el IMEI de tu dispositivo móvil, junto con otros datos. Para ello deberás marcar lo siguiente:

*#06#

Diagnósticos de FCM

Firebase Cloud Messaging o FCM hace referencia a un sistema usado para enviar mensajes y notificaciones push al móvil, haciendo posible así que puedas recibir mensajes nuevos en apps como WhatsApp o Telegram. A través de este apartado podrás acceder a este tipo de notificaciones, simplemente marcando el código:

*#*#426#*#*

Información del calendario

A través de este código podrás acceder a información sobre la sincronización de los diferentes calendarios que se encuentran presentes en tu dispositivo móvil. Para ello deberás marcar lo siguiente.

*#*#225#*#*

Una vez aprendidos estos códigos secretos de Huawei ya podrás acceder a información oculta de tu dispositivo y realizar cambios en algunas acciones. No obstante, se recomienda ser cuidadoso y evitar cambiar valores o activar opciones que desconozcas.