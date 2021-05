Límite para aceptar la política de privacidad de Whatsapp, y la app sigue creciendo

Sábado 15 de mayo, día límite para aprobar la política de privacidad de Whatsapp. Las cuentas no se borrarán si no se aceptan, pero quedarán inútiles dentro de pocas semanas.

¿Qué pasará si acepto? ¿Qué pasara si no acepto? Aquí os lo resumo en un minuto:

En plan lista:

Si acepto la política habrá más integración con Facebook en la relación entre cliente y empresa, y eso implica:

– Podemos comenzar un chat con Whatsapp y la empresa responder desde su Facebook.

– Podremos ver un anuncio en Facebook con un botón de contacto de Whatsapp, y ese interés mostrado puede servir para personalizar los anuncios dentro de Facebook (o de Instagram).

– Podremos ver, en el chat con una empresa de Whatsapp, productos que se venden en su tienda de Facebook.

No afectará en nada a las conversaciones entre personas, solo a las que hacemos con una empresa que tenga la app Whatsapp Business instalada. Nuestros contactos no se enviarán a la empresa, y las conversaciones con la empresa no se harán públicas nunca (a no ser que la empresa capture la pantalla y la divulgue, claro).

Si no acepto:

– Dejaremos de ver los chats dentro de pocas semanas, siendo solo posible responder mensajes en las notificaciones y responder llamadas.

– Dentro de pocos meses las notificaciones también desaparecerán, por lo que nuestra cuenta será completamente inútil.

El caso es que aún con estas condiciones, inadmisibles por muchos, los datos de la firma de análisis SensorTower sugieren que, si bien las instalaciones de Whatsapp disminuyeron un 43% interanual durante el período de enero a abril, aún logró vencer a sus rivales con 172,3 millones de descargas, ampliando el número de más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales que tiene actualmente.

Mientras tanto siguen naciendo opciones que ayudan a migrar a Telegram o a Signal, como la que comentamos hace pocos días: Watomatic, para responder en Whatsapp avisando que hemos cambiado a Telegram, automáticamente.