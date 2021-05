Xiaomi queda libre de cualquier bloqueo en Estados Unidos

Estados Unidos ha quitado a Xiaomi de la lista negra, así que tendrá libertad para operar sin restricciones en el país.

Esta decisión fue manifestada por el Departamento de Defensa en una presentación judicial que cierra meses de conflictos entre Estados Unidos y Xiaomi.

Recordemos que Estados Unidos incluyó a Xiaomi en la lista negra de compañías chinas que representan una amenaza nacional. Una medida que tomó la administración de Donald Trump, ya que aseguraban que Xiaomi tenía vínculos con el ejercito chino.

A diferencia de Huawei, que fue agregada a la lista del Departamento de Comercio, Xiaomi fue incluida en la lista gestionada por el Departamento de Defensa.

Esto puso a Xiaomi en una situación delicada, ya que entre las restricciones que se aplicaba estaba la que impedía que las empresas estadounidenses inviertan en Xiaomi, así que se estableció un plazo para que quiten su apoyo financiero.

En ese momento, un portavoz de Xiaomi respondió a la acusación de Estados Unidos:

La Compañía reitera que ofrece productos y servicios para uso civil y comercial. La Compañía confirma que no es propiedad, no está controlada ni afiliada al ejército chino y no es una “Compañía Militar Comunista China” definida bajo la NDAA. La Compañía tomará el curso de acciones apropiado para proteger los intereses de la Compañía y sus accionistas.