Tesla ya no acepta Bitcoin como medio de pago para sus coches

La página de Tesla ya no muestra el Bitcoin como medio de pago para adquirir algunos de sus coches. Y no, no es un error en la plataforma.

Tal como anunció Elon Musk, ya no aceptarán Bitcoin por el alto consumo energético y el impacto que causa en el medio ambiente.

Tesla ya no realizará transacciones con bitcoin

En febrero, Tesla compró Bitcoin por un valor de 1.500 millones de dólares. Y en marzo, Elon Musk anunció en su cuenta de Twitter que se podía comprar un coche de Tesla con Bitcoin. Una opción que se abría solo a usuarios de Estados Unidos en una primera etapa, pero que se extendería a nivel mundial.

No han pasado ni dos meses, y la postura de Tesla con respecto al Bitcoin ha cambiado de forma radical. Elon Musk fue el portavoz de este cambio, tal como se refleja en uno de sus tweets:

Tesla ha suspendido la compra de vehículos usando Bitcoin. Nos preocupa el incremento del uso de combustibles y energías no renovables para la realización de transacciones y minado. Especialmente carbón, la cual tiene la mayor cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera. […] Las criptomonedas son una buena idea en muchos niveles, pero su futuro no debería significar un inmenso impacto negativo al medio ambiente

Y esta postura no solo se ve reflejada de cara a los clientes, sino que también han mencionado que ya no venderán sus Bitcoin ni realizarán transacciones relacionadas hasta que se encuentre una forma sostenible de minar criptomonedas.

Por supuesto, no se cierran a optar nuevamente por las criptomonedas en el futuro, ya que como menciona en el comunicado, tienen mucho potencial. De hecho, mencionó que están interesados en adoptar otras opciones en criptomonedas, siempre y cuando, use menos del 1% de la energía que se invierte en el bitcoin.