El yuan digital, la moneda digital de China

Ya hablamos hace meses sobre el yuan digital, la moneda digital que China quiere implantar en el país, moneda que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos importantes.

Ahora se ha anunciado el éxito de un piloto en la ciudad de Suzhou, cerca de Shanghai, donde se entregaron 7 euros en moneda digital a 181.000 consumidores, dinero gratis en carteras digitales para gastar en tiendas específicas durante cinco días, del 1 al 5 de mayo.

Fue solo una prueba que formaba parte de una mayor que envolvía a 500.000 consumidores en 11 regiones chinas, y tuvo un tremendo éxito.

Para usar el dinero los usuarios tienen que descargar una app, una cartera digital. Con ella pueden comprar en miles de tiendas participantes y recibir descuentos.

La tecnología que hay por detrás es una cadena de bloques autorizada, lo que significa que el Banco Popular decide quién puede usarla.

Pero esta moneda no se usará solo dentro de China, están preparando una plataforma para hacer que la moneda sea internacionalmente viable, aunque ese paso será lento y muy controlado.

En Occidente la cosa va más lenta. Están más preocupados con la privacidad cuando todas las transacciones sean visibles públicamente en la cadena de bloques, y por el efecto en los bancos minoristas.

En lo que se refiere a las ventajas, tenemos:

– No hay tarifa de servicio.

– La velocidad de los pagos puede ser más rápida que con métodos tradicionales.

– No hay necesidad de bancos.

– Está respaldada por el gobierno (la emisión de yuanes digitales es la misma que la emisión de efectivo en circulación).

– No dependería del dólar en las transacciones internacionales, tendría más libertad y no sería necesario el SWIFT.

Por otro lado, los países que no adopten las monedas digitales podrían encontrar que sus bancos centrales pierden el control sobre la política monetaria frente a las criptomonedas, el mundo de la economía se separaría entre los adeptos y los no adeptos a esta tecnología.

Lo que está claro es que occidente tiene que ponerse las pilas para crear sus propias monedas digitales si no quieren que sea solo China quien domine este sector dentro de poco tiempo.