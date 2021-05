Cómo buscar por fechas en Google Fotos

Google Fotos sigue siendo una de las mejores formas de guardar nuestras fotos, y no solo por la facilidad de subirlas desde el móvil de forma automática a medida que fotografiamos el mundo, también por los recursos que incluye la plataforma, desde editores a sistemas de recomendación para ver fotos antiguas o el filtro que nos permite encontrar imágenes de determinadas personas u objetos.

Lo que muchos no saben es que también es posible buscar por fecha.

Si ponemos en el buscador una fecha con el formato mostrado en la imagen superior, Google nos devolverá las fotos guardadas dicho día, o el día posterior, en caso de que no encuentre nada en la fecha especificada.

Este truco funciona tanto para móvil como para web, aunque no es el único que podemos realizar con fechas.

Si ponemos un mes y un año, veremos un calendario en la parte inferior. Solo tenemos que pulsar en él para ver las fotos de dicho mes. Es importante pulsar en el calendario, ya que si escribimos el mes directamente y pulsamos ENTER, el resultado no aparecerá.

Si buscáis por palabras como «lunes», devolverá fotos relacionadas con esa palabra, incluyendo documentos que tengan la palabra lunes escrita, por lo que no es una buena forma de filtrar fotos por fecha.

Otro filtro que también funciona es usar «after» o «before», en inglés, ya que en español no me ha funcionado.

Lo que sí funciona, por ejemplo, es buscar fotos de algo en un día específico, como «dog 1-4-2015», para buscar alguna foto de un perro el día 1 de abril de 2015.

Estos filtros se van haciendo más sofisticados con el tiempo, y aunque ya aceptan formato de fecha de Estados Unidos y de otros países, aún no funcionan muy bien con palabras en español (no me devolvió nada con «perro 1-4-2015» pero sí con «dog 1-4-2015», aunque la misma foto sí aparece al buscar «perros»).

El sistema de inteligencia artificial permite un reconocimiento de objetos excelente, y al mezclarlo con el filtro por fechas (aún no muy intuitivo), garantizará que sea imposible perder nada por muchas fotos que tengamos subidas.