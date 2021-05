¿Todos los móviles Android podrán tener WhatsApp a partir de mayo?

WhatsApp emitió información en la que revela la fecha y las condiciones en las que se aplicará su nueva política de privacidad.

La fecha límite para esto es el sábado 15 de mayo, y en este momento, dado de la cercanía de la fecha, queremos abordar las condiciones que pide la aplicación propiedad de Facebook, aunque, como dijimos ayer, no significará eliminación de cuenta para quien no acepte los términos.

La política de privacidad de WhatsApp

En primer lugar, recordemos que este no es un tema nuevo, ya que desde el mes de febrero había surgido la polémica en la que se revelaba que WhatsApp utilizaría la información de los usuarios con fines de publicidad.

La información que sería tomada por la compañía para las campañas publicitarias sería de WhatsApp Business, dado que los mensajes entre usuarios están encriptados de extremo a extremo, mientras que los de WhatsApp se encuentran en servidores de Facebook.

Hasta hace pocas horas WhatsApp ha mantenido que a partir del 15 de mayo aplicarán las nuevas políticas y que quien no las acepte, solo podría recibir llamadas y notificaciones (pero solo por un corto tiempo). En otras palabras, quien no acepte el uso de datos para fines publicitarios, tendría que recurrir a otra aplicación de mensajería instantánea, puesto que la empresa podría borrar las cuentas a futuro.

Eso ahora no es así, por lo que aunque Facebook insista en aprobar la política de privacidad, no tendremos la cuenta cancelada si no lo hacemos.

Si quieres conocer mucho más acerca de la política de privacidad de la aplicación, puedes acceder al siguiente enlace donde encontrarás todos los puntos desglosados.

Sea como sea, es un buen momento para decidir si continuar o no en la app. En caso de que no le des una oportunidad a la herramienta propiedad de Facebook, deberías probar Signal, la aplicación de mensajería instantánea recomendada por Elon Musk y Edward Snowden, o telegram, donde tenemos un canal de noticias en t.me/wwwhatsnew