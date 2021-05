Anuncios de Signal que exhibían cuántos datos recolecta Facebook fueron cancelados por la red social

Uno de los puntos débiles de Facebook, que le ha significado más de un problema hasta hoy, es el constante cuestionamiento que se genera en torno a su manejo de los datos personales y en general, la privacidad de sus usuarios.

Signal, por su parte, tiene como estandarte la seguridad y el resguardo de la privacidad. Son directos competidores en el área de la mensajería, lo que mantenía latente la posibilidad de que tarde o temprano se generara algún desencuentro público entre ambos. Ocurrió recientemente, con una campaña de anuncios que Signal inició en Instagram, lanzando sus dardos con un notorio toque satírico.

“Estás viendo este anuncio porque eres profesor, pero principalmente porque eres de signo Leo (y soltero). Este anuncio usó tu ubicación para comprobar que estás en Moscú. Si quieres apoyar la comedia, este anuncio piensa que debes hacer drag”. Así de específicos fueron los anuncios desplegados por Signal, aprovechando las precisas herramientas de segmentación que ofrece la plataforma de anuncios de Facebook para gestionar anuncios a través de sus redes sociales. Claramente, este sistema funciona al contar con una nutrida base datos sobre hábitos e intereses, en función de todo lo que los mismos usuarios comparten.

La situación con Facebook es materia conocida, que ha despertado una serie de observaciones y mantenido un debate al respecto durante los últimos años. Desde esa base fue planteada esta campaña, de acuerdo a lo señalado por Signal en su blog.

“Creamos un anuncio dirigido a varias variantes diseñado para mostrarte los datos personales que Facebook recopila sobre ti y a los que vende acceso. El anuncio simplemente mostraría parte de la información recopilada sobre el visor que utiliza la plataforma publicitaria. A Facebook no le gustó en esa idea”, señala el comentario oficial de la plataforma de mensajería.

El reporte de Signal acusa que la cuenta de anuncios desde la que fue ejecutada su campaña fue cancelada tras la divulgación de las primeras publicaciones, alegando censura, aún cuando la publicidad fue desplegada a través de medios y formas legítimas.

Facebook, por su parte, ‎en‎‎ ‎‎respuesta‎ ‎‎a la publicación de Signal, negó haber suspendido la cuenta de Signal por publicar los anuncios y acusó a la organización de hacer un truco publicitario. ‎

FB’s statement (part 1):

“This is a stunt by Signal, who never even tried to actually run these ads — and we didn’t shut down their ad account for trying to do so. If Signal had tried to run the ads, a couple of them would have been rejected…”

— Marty Swant (@martyswant) May 5, 2021