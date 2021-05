WhatsApp prueba una función para revisar los mensajes de voz antes de enviarlos

WhatsApp está probando una nueva función que permitirá que puedas escuchar los mensajes de voz antes de enviarlo a tus contactos.

Si recurres a trucos raros para revisar los audios que grabas en WhatsApp antes de enviarlo, te interesará conocer la nueva dinámica que se implementará en la app.

Nueva función para revisar los audios en WhatsApp antes de enviarlo

Una de las últimas opciones que ha sumado WhatsApp a su app es la posibilidad de cambiar la velocidad de los audios. Una opción práctica si tus amigos te llenan de mensajes de voz que son eternos. Pero no es la única función pensada para los audios que WhatsApp planea implementar en su aplicación.

Tal como mencionan en WABetaInfo, la versión beta de WhatsApp deja ver una función que permite revisar los mensajes de oz antes de enviarlos a los contactos. Así que una vez que grabas el audio, tendrás la posibilidad de escucharlo. La dinámica es muy simple. Una vez que comienzas a grabar el audio, solo tienes que bloquearlo deslizando el icono hacia arriba, y verás que aparece una nueva opción “Revisar”.

Así que si quieres comprobar que el audio se escucha bien, que no te has olvidado nada por decir o que los gritos del vecino no están como sonido de fondo en tu mensaje de voz, podrás usar esta opción “Revisar”. Por otro lado, que el audio no se envíe automáticamente cuando termines de grabarlo, te dará la opción de comprobar si lo estás enviando al contacto correcto. Y por supuesto, te evitará tener que recurrir a trucos complicados.

Y si por alguna razón no quieres enviarlo, entonces tendrás la opción de eliminarlo. Por el momento, esta opción está en pruebas, así que habrá que esperar para ver su funcionamiento en la versión estable de WhatsApp en iOS y Android.