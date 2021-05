10 trucos para utilizar en el buscador de Google

Hay páginas, aplicaciones o servicios en el internet que cuentan con un montón de trucos y secretos, de los cuales no tenemos el más mínimo conocimiento, esa es una realidad.

Y aunque utilicemos dichas plataformas casi todos los días, será inevitable que hayan cuando menos un par de cosas y trucos que te pasarán desapercibidos, sobre todo en un universo tan gigante como lo es el del buscador de Google.

Por tanto, resulta de mucho interés para cualquiera saber qué trucos se pueden utilizar dentro del buscador más famoso del mundo, así que presta atención a lo siguiente ya que serán hasta 10 los trucos que presentemos en esta ocasión.

Consigue calmarte con el truco de “Breathing exercise”

¿Estás estresado del trabajo y de la presión que tienes encima? Google no se olvida de eso y presenta un truco llamado precisamente “Breathing exercise” o ejercicio de respiración. Si pones esas palabras en el buscador, se te mostrará una cápsula la cual a través de respirar y contemplar tu situación, ayudará a calmarte.

Filtrar lo que buscas en Chrome

Tal y como se muestra en el ejemplo, si ingresas a Google Chrome y haces la búsqueda con palabras claves junto al símbolo «+» y el nombre de la web donde crees que puedes conseguir la información, será más fácil encontrar el artículo relacionado más rápido.

Deja que Google te ayude a hacer dieta con su contador de calorías

Si te encuentras a dieta o si te gusta contabilizar la cantidad de calorías que consumes diariamente y no sabes cómo hacerlo, pues desde el buscador de Google puedes hacer la simple pregunta de “¿cuántas calorías tienen una manzana?”, o cualquier alimento que consumas.

Utiliza la calculadora de Google cuando quieras

¿Necesitas hacer algunas cuentas pero por alguna razón no cuentas con una calculadora digital o física? Relájate, porque fácilmente puedes poner en el buscador la palabra “Calculadora” y listo, se te mostrará una calculadora minimalista con diversas herramientas para resolver tus ejercicios.

Encuentra el nombre de canciones con palabras claves

Algo que probablemente nos ha pasado a todos, es que hemos escuchado una buena canción pero no se sabe ni de quién es, ni cómo se llama ni nada por el estilo. Lo que puedes hacer es recordar algunas palabras claves de la misma canción y luego ponerlas en el buscador, allí encontrarás respuestas.

Dale una vuelta entera a tu pantalla con solo escribir unas palabras

Si llegas a escribir en el buscador las palabras “do a barrel roll” (que traducen literalmente dar una vuelta de barril), la pantalla dará un giro completo hasta volver a quedar en su posición original. Además si escribes “askew”, en vez de dar un giro solo se girará un poco.

Lanza una moneda y mira qué es lo que gana

Tal vez en algún momento llegues a necesitar solucionar un problema o cualquier cuestión de la vida lo más equitativa y justamente posible, y como se ha hecho desde tiempos inmemoriales puedes lanzar una moneda, solo busca “Cara o cruz” y listo, problema resuelto.

Busca gráficos que no pensaste que existían

Hay una manera de ver gráficos que de seguro no sabías pero la opción está allí. Tan solo prueba con poner sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01,sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5 en tu buscador y mira el resultado.

Si tocas algún instrumento puedes usar el metrónomo de Google del buscador

Sabemos que el metrónomo ayuda a los compositores, personas que tocan algún instrumento y demás cosas que tienen que ver con ese mundo artístico. Pues si perteneces a ese grupo y necesitas que te indiquen el tempo, puedes escribir Metrónomo y tu problema estará resuelto.

Puedes jugar el icónico juego de Pac-Man como un doodle

Si eres uno de los que extraña el clásico juego de Pac-Man, debes saber entonces que Google hace un tiempo hizo un homenaje a este juego y ahora se puede jugar como un doodle. ¿Qué hay que hacer para jugarlo? busca “Pac man doodle” y revive los buenos tiempos.

Convierte las monedas internacionales para saber su precio actual

Por último presentamos un truco que puede salvarte la vida si necesitas cambiar una suma de dinero, por ejemplo 200 euros a dólares. Es algo que no está demás tenerlo presente y que puede solventar mucho las cosas en momentos puntuales.