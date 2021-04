Cómo combatir la brecha digital que ha aumentado con la pandemia

Recientemente estuve en una charla de Tomorrow City en la que algunas figuras políticas de España hablaban sobre la brecha digital y cómo la pandemia estaba afectando en el tema.

De todos los motivos por los que indicaron que la brecha digital había aumentado, hay tres que destacaron:

– Causas socio económicas. Mucha gente no tiene acceso a dispositivos ni a conectividad, lo que hace que no puedan participar de programas de formación online o no puedan optar al teletrabajo.

– Falta de capacitación. Muchos negocios tradicionales han tenido que cerrar por no poder adaptarse al mundo digital, y en gran medida esa falta de adaptación la ha provocado el desconocimiento de las herramientas existentes para poder digitalizar algunas actividades.

– Causa generacional. Las personas mayores tienen dificultades para realizar trámites de forma telemática. Muchos ancianos y ancianas acuden diariamente a cajeros, oficinas, despachos e instituciones varias porque no saben cómo usar las herramientas digitales que permiten realizar trámites diversos. La atención más presencial está más reducida durante todo el confinamiento, y gran parte de la población no consigue adaptarse a otra forma de hacer las cosas.

Los ayuntamientos tienen que trabajar con esos motivos en mente. Tienen que dar herramientas para facilitar el teletrabajo, y no solo prestando dispositivos, también incorporando las herramientas de videoconferencia, la certificación digital o la ciberseguridad al teletrabajo.

En algunos ayuntamientos, como en el de L´Hospitalet, han repartido más de quinientas tarjetas SIM con 300 packs de conexión para las familias vulnerables para garantizar el acceso a la educación online de sus hijos, por ejemplo, pero con regalar tarjetas no se adelanta nada si no hay formación. Una de las frases que comentó la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, deja clara la prioridad:

Tenemos que capacitar digitalmente a la ciudadanía. Creemos que es la mejor apuesta que podemos hacer por la igualdad de oportunidades.

Por otro lado, Joana Barbany, Directora General de Sociedad Digital de la Generalitat de Catalunya, comentó cinco ejes fundamentales

– Tener una ciudadanía digital apoderada, capacitada y protegida. No es suficiente con poner ordenadores y regalar tarjetas, es necesario que las personas sepan usarlas correctamente. Muy importante esta capacitación y esta formación para la ciudadanía.

– Un territorio cohesionado. Es necesario tener herramientas que conecten ciudades.

– Una administración digital abierta y eficiente.

– Formación en ciberseguridad.

– Apostar por una innovación digital, por una economía digital concentrada en un sector que está generando empleo en época de pandemia.

Parece que muchos tienen claro lo que hay que hacer, ahora es cuestión de ponerse manos a la obra. En próximos artículos comentaré más detalles sobre las charlas de Tomorrow City y lo que se está haciendo en algunas regiones para avanzar de forma sostenible.