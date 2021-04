Among Us llegará a PS4 y PS5 con contenido exclusivo

Interesantes novedades se anunciaron en la última emisión de State of Play para los usuarios de PlayStation . Y una de las novedades está dedicada a los jugadores de Among Us.

Al fin Among Us podrá estar disponible en la PlayStation 4 y PlayStation 5. Si bien el equipo de Innersloth no ha confirmado una fecha especifica, dejó claro que será durante este año.

Among Us llegará a la PlayStation a fines de 2021

Ya sabemos que Among Us tiene crossplay, y así seguirá cuando llegue a la PS4 y PS5. Así que podrás jugar desde tu consola con tu grupo de amigos sin importar desde que plataforma o dispositivos estén jugando a Among Us. Sin embargo, hay un bonus que llegará con el estreno de Among Us en la PS4 y PS5: contenidos cosméticos exclusivos de Ratchet & Clank.

Puedes ver un anticipo de este contenido exclusivo para usuarios de PlayStation en el tweet que compartió Innersloth, desde la cuenta de Among Us, con un sombrero y un traje muy particular y Clank de mascota. En cuanto al resto de las características de Among Us, son las mismas que ya conocemos. Y sí, también contarás con todos los mapas.

Recordemos que Innersloth anunció hace unos días una serie de novedades que irán llegando a Amongs Us. Por ejemplo, el juego admitirá hasta 15 jugadores por sala para potenciar la dinámica del juego, aunque también implicará algunos cambios para adaptarlo a grupos más grandes. También se sumarán 6 nuevos colores para que todos los participantes puedan ser fácilmente identificados en el juego, y es posible que se implementen algunos sutiles cambios en el diseño.

Así que habrá muchas novedades y cambios en el camino hasta que Among Us se lance en la PS4 y PS5, así que tendrás mucho por disfrutar en las partidas con tus amigos.