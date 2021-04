SoundBlaster JAM V2 – 5 cosas que me han gustado, y 3 que no

Creative tiene verdaderas joyas en el mundo del audio. Uno de mis auriculares preferidos, los Outlier V2, son de Creative, pero la marca cuenta con otros modelos bastante diferentes, adaptándose a todos los gustos en este sector.

Hoy os voy a hablar de los Creative Sound Blaster JAM V2, auriculares que recuerdan a los que llevábamos en la década de los 90, pero con tecnología del 2021.

Como veis en la captura, no hablamos de audífonos ni de los circumaurales que ocupan toda la oreja, son auriculares ligeros, supraurales, que, después de usarlos varios días, ya me han permitido formar una opinión.

Los auriculares mejoran respecto a la primera versión en el llevar Bluetooth 5.0, más códecs disponibles, más autonomía, micrófono dual, cancelación de ruido y carga USB-C en lugar de micro USB.

5 cosas que me gustan de los Creative Sound Blaster JAM V2

– Son muy ligeros, casi no te das cuenta de que los llevas puestos.

– La calidad del audio es muy buena. Con el volumen al máximo en el Bluetooth del móvil y el máximo de los auriculares, no se nota distorsión. Cuenta incluso con un botón BASS para ampliar graves. JAM V2 también soporta aptX LL, que proporciona imágenes y sonidos sincronizados con retardo inapreciable, algo muy importante cuando se está jugando.

– Son muy asequibles, cuestan 38 euros en amazon.

– Son multidispositivo. Puedo cambiar de un dispositivo a otro sin ningún esfuerzo, nada de quitar el Bluetooth de uno para encenderlo en el otro y volver a parear. Es posible tener dos dispositivos Bluetooth conectados al mismo tiempo, y eso es fantástico para quien escucha música de un dispositivo y recibe llamadas de otro, por ejemplo.

– Permite 22 horas de uso continuo de música, incluso usando los micrófonos (tiene dos).

3 cosas que no me gustan de los Creative Sound Blaster JAM V2

– Tiene tecnología de cancelación del ruido Qualcomm cVc 8.0, pero no es tan eficaz como pensaba. Por el precio es normal que no tenga un recurso muy sofisticado en ese tema, pero se echa de menos el poder apretar con el dedo y hacer que el sonido del exterior desaparezca casi completamente.

– La parte superior no está acolchada. Aunque sea ajustable, esa zona es dura, por lo que puede molestar con el tiempo.

– No hay problema a la hora de descolgar una llamada hecha desde el teléfono (tocando solo el auricular derecho), pero esa técnica no funciona con las llamadas desde Whatsapp (hay que descolgar desde el móvil para seguir hablando desde el auricular).

Conclusión

Para quien no es muy fan de los auriculares internos´(audífonos o IEMs – in ear monitors), y encuentra los auriculares circumaurales (los que rodean la oreja) demasiado pesados, son ideales. Hay mucha gente que prefiere los auriculares supraurales como el JAM V2 a los audífonos, y para ellos estos JAM V2 son perfectos.