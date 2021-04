Galaxy Book, Galaxy Book Pro y Galaxy Book Pro 360: lo nuevo de Samsung en la informática móvil

Samsung acaba de presentar oficialmente sus nuevos modelos de ordenadores portátiles Galaxy: el Galaxy Book, el Galaxy Book Pro y el Galaxy Book Pro 360, todos ellos con procesadores Intel Core de undécima generación y gráficas Intel Iris Xe, con la conectividad móvil más actual, y con diseños ultra-delgados con acabados premium.

El Galaxy Book se sitúa como la opción más asequible mientras que los Galaxy Book Pro y Galaxy Book Pro 360 se sitúan en la gama alta de la oferta de informática móvil actualizada de Samsung, entrando a competir con los modelos de portátiles de gama alta de Apple, los MacBook Pro.



Comencemos con el Galaxy Book, ya que es la opción más asequible de la nueva oferta de Samsung, pensada para las actividades diarias, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, proporcionando comodidad y rendimiento allí donde se utilice.

Esta opción estará disponible únicamente con pantalla de 15.6″, aunque estará disponible con variaciones de procesador: Intel Celeron (con gráfica Intel® UHD) o Intel Core i3, i5 o i7 (con gráfica Xe), variaciones de memoria: 4GB, 8GB, 16GB (LPDDR4x), y con almacenamiento hasta los 512 SSD.

La pantalla, eso sí, será TFT LCD con resolución FullHD. En materia de videoconferencias, vendrá con cámara web 720p HD y micrófono con cancelación inteligente de ruido, y en materia de conectividad, tendrá soporte para 4G LTE (mediante ranura nanoSIM), Bluetooth v5.1 y Wi-Fi 6.

Su batería de 54Wh ofrecerá una larga autonomía, aunque vendrá con un cargador USB-C de 65W.

En materia de seguridad vendrá con una ranura física de seguridad, además de sensor de huella en el teclado para el encendido. Samsung señala además que vendrá con chasis fabricado en aluminio para ofrecer rigidez y durabilidad, pudiendo elegirse entre las opciones de color Mystic Blue y Mystic Silver

De momento se desconocen los precios.

Vamos ahora con la gama alta, los Galaxy Book Pro y Galaxy Book Pro 360, que básicamente se diferencian en que el primero es un ordenador portátil estándar, mientras que el segundo es un portátil convertible, cuyo chasis puede ser girado hasta los 360 grados, incluyendo además un S-Pen de serie con su compra.

Por cierto, hablando de chasis, además de ser también ultra delgados, Samsung señala que se ha utilizado una aleación que le confiere una resistencia de grado militar, la misma que utilizan los «principales fabricantes aeroespaciales de todo el mundo»

Por lo demás, ambas opciones disfrutan de pantalla Super AMOLED a resolución FullHD, variando entre las 13,3″ y los 15,6″ en ambos modelos. Igualmente, los usuarios pueden elegir entre las variantes con Intel i5 o Intel i7, entre los 8GB o 16GB de RAM (LPDDR4x) y hasta 1 TB de almacenamiento SSD. Sólo en el Galaxy Book Pro 15, los usuarios pueden optar por una gráfica NVIDIA® GeForce® MX450.

También pueden disfrutar del sonido de alta calidad gracias a los altavoces AKG, compatible con Dolby Atmos. Y con respecto a la capacidad de batería, las variantes con pantalla de 13,3″ tendrán una capacidad de 63Wh típico, mientras que las variantes con pantalla de 15,6″ tendrán una capacidad de 68Wh, en ambos modelos. El resto de características de hardware son prácticamente iguales a las del Galaxy Book inicial.

En cuanto a otras prestaciones, Samsung señala que los Galaxy Book Pro pueden utilizar las pantallas de los Galaxy Tab como segunda pantalla, o incluso es compatible con la plataforma SmartThings para la gestión de otros dispositivos conectados. No faltarán otras opciones como Link to Windows, Microsoft Your Phone, Galaxy Book Smart Switch o Quick Share.

Por centrarnos en una característica, nos llama la atención la integración de SmartThings Find para la localización de cualquier dispositivo Galaxy sincronizado con Bluetooth, ahora que están de moda las etiquetas de localización o rastreo.

Respecto a precios, los Galaxy Book Pro partirán desde los 999 euros, mientras que los Galaxy Book Pro 360 partirán desde los 1.199 euros para la opción de 13,3″ de pantalla, y de los 1.299 para la opción de 15,6″ de pantalla.

Más información: Samsung (1) y (2)