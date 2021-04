Sentenciado 26 meses por vender cuentas de Netflix, Spotify, Amazon Prime y otros

A menudo se filtran emails y contraseñas de diversos servicios en Internet, y muchas de esas combinaciones son válidas para otros servicios. Es así como es posible conseguir acceso a plataformas como Netflix, obteniendo credenciales robadas de otras plataformas menos seguras.

Veamos un ejemplo:

– Una persona es usuaria de Netflix, pero también ha creado una cuenta en la web pocosegura.com, y ha puesto la misma contraseña en ambas webs. Dos años después, un grupo de hackers consigue robar los datos de los usuarios de pocosegura.com, y ponen la lista de lo robado en Internet.

– Otra persona accede a la lista de datos robados de pocosegura.com y va probando una a una todas las cuentas para ver si con alguna de ellas se entra en Netflix, o en amazon, o en Spotify… cuando tiene éxito con alguna, la guarda para vender el acceso en su propio portal ilegal.

Eso es lo que ha estado haciendo el propietario de WickedGen, HyperGen, Autoflix y AccountBot, un joven de 23 años que ha estado vendiendo acceso a servicios de streaming desde Australia, ganando cientos de miles de dólares con la operación.

En sus portales vendía acceso a Netflix, Amazon, Hulu, HBO Now, Crunchyroll, DIRECTV / Now, CBS All Access, Funimation, Spotify, Deezer, TIDAL y varias plataformas de deportes. Atrajo al menos a 152.863 usuarios registrados y proporcionó al menos 85.925 suscripciones. WickedGen utilizó las credenciales pirateadas de millones de suscriptores legítimos de servicios de transmisión de todo el mundo.

Comentan en TorrentFreak el dinero que eso generó:

Cuando la policía ejecutó una orden de registro en marzo de 2019 y confiscó una computadora portátil utilizada para ejecutar la operación, descubrieron alrededor de AUD $ 35,000 en criptomonedas. En general, sin embargo, la policía dice que el hombre recibió «al menos» AUD $ 680.000 (US $ 529.798) a través de PayPal al vender suscripciones a sitios como WickedGen.

Ahora recibió una sentencia de 26 meses que se cumplirá mediante una Orden de Corrección Intensiva, fuera de la prisión, con una orden de prestar servicio comunitario durante 200 horas.