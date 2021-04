Oukitel WP10 5G – Un móvil 5G resistente que vale la pena conocer

Llevo varias semanas probando un nuevo móvil rugerizado, el Oukitel WP10 5G, un modelo extremadamente resistente que cuenta con algunas ventajas importantes respecto a la competencia, empezando con la posibilidad de conectarse a redes 5G.

Basado en Android 10, con un precio de 399,99 euros usando el código ZAEOUKITEL10 en este enlace, cuenta con un diseño muy especial que ofrece dos botones dedicados que pueden configurarse para lanzar funciones en pocos segundos. El dispositivo tiene dos botones dedicados a la izquierda; uno de emergencia y el otro para servicios push-to-talk.

La marca tiene ya varios teléfonos inteligentes resistentes, y este es el primero con 5G.

Batería de 8.000 mAh

Estamos hablando de un dispositivo de 364 gramos, muy pesado, con un tamaño de 178 x 83,4 x 17,6 mm. Ese enorme peso es debido a la gigantesca batería de 8.000 mAh, que permite estar usándolo durante más de 3 días de forma intensiva y más de 1 semana para uso moderado.

Pantalla resistente



La pantalla es de 6,7 pulgadas, de 2400×1080, lo que también afecta al peso, y su diseño es el adecuado para garantizar que resiste a caídas y golpes diversos. Es un diseño industrial con esquinas reforzadas.

Cuerpo preparado para todo

El cuerpo rígido de metal está cubierto con un revestimiento de goma, todo lo necesario para conseguir los certificados IP68 / IP69K / MIL-STD-810G. Es decir, es impermeable, a prueba de polvo y a prueba de golpes. Lo he probado dejándolo caer a alturas de 1,5 metros sin ningún tipo de problema.

La parte de la cámara está protegida por cristal resistente, siendo la más frágil de todo el cuerpo. Lo más protegido son las esquinas y entradas, sin duda.

El puerto USB-C está oculto detrás de una solapa en la parte inferior del móvil, tiene un control de volumen, un botón de encendido y un lector de huellas digitales a la derecha. Puede usar dos tarjetas SIM, pero no tiene posibilidad de incluir tarjeta de memoria.

Cámaras

En lo que se refiere a las cámaras, tiene cuatro en la parte trasera: una Sony IMX582 de 48 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles y un par de 2 megapíxeles. La frontal tiene un sensor de 16 megapíxeles, para selfies decentes.

En las pruebas realizadas he tenido mucho éxito con fotos a la luz del día, aunque las fotos y vídeos nocturnos no son excelentes. Llama la atención el sensor de 48M de Sony con sistema de Inteligencia Artificial para obtener mejores resultados.

Podéis seguirnos en la cuenta de Instagram @wwwhatsnew para ver diferentes fotos que iremos realizando durante la semana.

Rendimiento y software

El rendimiento es perfecto para la mayoría de usos, con 8 GB de RAM y procesador Mediatek Dimensity 800). Lo he probado incluso para jugar a juegos que requieren más capacidad que Clash Royale. En el caso de Strike Force, por ejemplo, el rendimiento ha sido impecable, incluso en las animaciones 3D. Eso sí, no tiene ARCode, por lo que no podremos disfrutar de las animaciones en Realidad Aumentada que Google muestra en su buiscador.

En la parte de software cuenta con una aplicación de administrador del sistema, un lector de códigos QR, una aplicación para niños, una aplicación para jugadores y un launcher para uso sencillo de funciones básicas, así como una caja de herramientas con aplicaciones como brújula, medidor de inclinación y otras funciones para ingenieros y profesionales de la construcción que puedan usar este móvil para el día a día sin miedo a que se rompa con caídas.