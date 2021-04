Colette, película producida para un videojuego, ganó un Óscar a mejor corto documental

Hablar de cine ya no se reduce sólo a la gran pantalla de las clásicas salas y teatros. Sobre todo ahora, con las transformaciones desarrolladas como consecuencia de este período de pandemia, la crítica y la industria cinematográfica han expandido su actividad más allá de lo tradicional.

Así como las producciones originales para plataformas de streaming son admitidas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, responsables de la entrega de los premios Óscar, en la premiación correspondiente a este año, un galardón recayó en una película estrenada a través de un videojuego de realidad virtual.

Documental estrenado en un videojuego de Oculus ganó un Óscar

La tradición en torno a este certamen, hace percibir como algo inusual este acontecimiento reciente. Colette, un corto documental presentado a través del juego de realidad virtual Medal of Honor: Above and Beyond, para la plataforma Oculus, ganó el premio Óscar al mejor documental corto de este año.

La película es una coproducción de Electronic Arts y Respawn Entertainment, de Oculus Studios. Posteriormente, The Guardian adquirió el film para distribuirla a través de sus propios canales digitales.

Según reseña The Verge, la entrega de Medal of Honor para entornos de realidad virtual no obtuvo la recepción esperada, a causa del alto tamaño del título (170GB) y su excesiva carga de material audiovisual histórico y documental.

Entre ese contenido, se encuentra justamente la galardonada película, que fue producida inicialmente para este título. También, se puede ver a través de Oculus TV, siempre como un vídeo 2D normal.

En la película, ‎Colette Marin-Catherine, de 90 años, se enfrenta a su pasado visitando el campo de concentración Mittelbau-Dora, cercano a la localidad alemana de Nordhausen. Ese fue el sitio en que tuvo lugar la ejecución de Jean-Pierre, su hermano. En su infancia, la protagonista del documental luchó contra los nazis de Hitler como parte de la Resistencia Francesa.

La aventura cinematográfica de Colette puso fin a 74 años de resistencia personal por volver a pisar suelo alemán, de la mano de una estudiante de historia que la acompaña en este proceso de reconstrucción del pasado y de emisión de testimonios con lecciones para las nuevas generaciones.

Tras agradecer a quienes hicieron posible la construcción de este material, Anthony Giacchino, escritor y director de Colette, expresó ante The Guardian que ‎«nuestra más profunda gratitud va a Colette y Lucie, por permitirnos compartir su historia y dar testimonio de su viaje. Como vemos en la película, la resistencia requiere coraje, pero enfrentarse al pasado puede tomar aún más. Permitirnos preservar su peregrinación para las generaciones futuras fue un verdadero acto de valentía y confianza. Esperamos que este premio y el alcance de la película signifiquen, como dice Colette, que la memoria de Jean-Pierre, así como todos los que se resistieron, ya no se pierdan en la ‘Noche y niebla’ de Dora».‎

En poco menos de 24 minutos se desarrolla esta historia que, tras ser nominada en marzo para este premio, hoy ostenta este añorado reconocimiento. El contexto hoy es inusual, pero de seguro las «nuevas plataformas» irán tomando progresivamente un terreno mayor en la industria audiovisual.