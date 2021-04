Cuál es el record de ventas de PlayStation 5 hasta el momento

A pesar de los diferentes problemas y obstáculos que se les han venido presentando a las principales compañías de la industria tecnológica, Sony ha podido mantenerse firme y aun así está logrando números de record con su consola de última generación, la PS5.

Y es que de acuerdo con una reconocida empresa estadounidense de investigación de mercado llamada NPD, la PS5 cuenta con dos records importantes a día de hoy, lo que deja en evidencia que a pesar de los contratiempos y del escaso número de juegos que se tienen disponibles, esta consola marcará un antes y un después dentro de la industria.

¿Cuáles son estos dos records de los que estamos hablando? Pues bien, en base a los datos recogidos, la última consola de Sony viene siendo la más rápidamente de toda la historia (dentro de Estados Unidos). Además de esto, tiene el record de ingresos generados durante sus primeros 5 meses, llegando a conseguir más de 5.600 millones de dólares entre hardware, juegos y accesorios vendidos.

US NPD HW – PlayStation 5 is the fastest selling console in U.S. history in both unit and dollar sales (lifetime sales with five months on the market).

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 16, 2021