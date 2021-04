Android tendrá una nueva dinámica para liberar espacio y ahorrar batería en el móvil

Android 12 traerá una función que te ayudará a liberar espacio y ahorrar batería sin pasar por ninguna configuración.

Una función que se implementará automáticamente para que las apps que no utilices con frecuencia no consuman recursos en tu dispositivo móvil.

Esto pasará con las apps que no uses con frecuencia en tu móvil Android

Ya hemos mencionado algunas de las novedades que traerá Android 12 para mejorar la experiencia del usuario y mejorar el rendimiento de los dispositivos. Siguiendo esta línea, Xda Developers menciona una nueva dinámica que implementará Android 12 para que las apps no consuman recursos innecesarios del dispositivo.

Según han encontrado analizando el APK de una beta de Android 12, la nueva versión tendrá una función que pondrá automáticamente a hibernar a aquellas apps que ya hace tiempo no se utilizan en el móvil. Sí, aquellas apps que no has abierto en los últimos meses.

Una opción que ahorrará espacio en el almacenamiento del móvil, ya que se eliminarán los archivos temporales de las apps. Y por otro lado, impedirá que estas consuman batería del móvil trabajando en segundo plano, aunque el usuario no sé de cuenta de este proceso. Y por supuesto, se suspenden las notificaciones y cualquier permiso que se haya otorgado a la app.

Sigue un sistema similar a la “revocación automática de permisos” que se implementó con Android 11, que elimina todos los permisos de las apps que no se utilizaron durante determinado tiempo, pero con una dinámica más completa.

Así que los usuarios no tendrán que pasar por el proceso de desinstalar apps, ya que Android detectará aquellas que no se usan con frecuencia para que no representen un problema ni consuman recursos del móvil.

¿Y cómo sabrá el usuario que apps han entrado en “hibernación”? Android mostrará esta información en el apartado “Aplicaciones” en los ajustes del móvil. Además de encontrar la lista de todas las apps instaladas en el móvil, encontrarás una nueva categoría para aquellas que no has abierto en los últimos 3 meses.

Por el momento, así funcionaría el sistema de hibernación que propone Google con Android 12, aunque puede cambiar hasta que se implemente en la versión estable.