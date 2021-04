Cómo filtrar el spam de las tendencias de Twitter

Quienes usan Twitter a menudo, probablemente visiten en más de una ocasión las tendencias del momento. Al ser una de las tribunas con mayor exposición de la plataforma, muchas veces se integran en medio de la discusión otros tweets, con contenido ajeno al tema central.

Twitter ofrece de manera nativa un mecanismo para realizar búsquedas con filtros, a través de una serie de métodos abreviados. Aunque cumplen su función, su uso implica una fórmula engorrosa. Sin embargo, esta tarea se puede simplificar a través del uso de un bot.

Trend Filterer es el nombre de la citada herramienta. Su funcionamiento es sencillo y rápido.

Simplemente, basta con mencionar a la cuenta @filtertrend, seguida del comando “filter” y el texto a buscar (el tema en tendencia, en este caso) escrito entre comillas. Un ejemplo sería @filtertrend filter “WWWhatsnew”.

Como respuesta, obtendrás un enlace emitido por el bot, que dirige a los resultados de una búsqueda en Twitter, con una serie de filtros aplicados por el bot, haciendo uso de los métodos abreviados de la plataforma.

Hello Tweeps!

I'm Trend Filter (@filtertrend), and I'm here to help you remove spam tweets from Twitter trends.

Just mention @filtertrend filter "trend" (e.g. @filtertrend filter "Finance Minister") and I'll send you a link to the filtered trend. pic.twitter.com/j5MycUwGT2

— Trend Filterer (@filtertrend) April 16, 2021