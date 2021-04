Buscando contenido dentro de un vídeo usando palabras

Imaginad que queremos encontrar una escena de alguien con gafas de sol dentro de un vídeo. Hay dos opciones: reproducimos el vídeo en busca del momento exacto o usamos un buscados semántico que utilice inteligencia artificial para analizar cada frame y devolver los resultados.

Lo segundo es lo que ofrece el experimento que os muestro hoy, creado por David Chuan-en Lin y presentado en Twitter.

En su hilo muestra algunos ejemplos de lo que se puede conseguir con whichframe.com. Solo tenemos que subir el vídeo a dicha web (o indicar uno de youtube) y especificar con palabras (en inglés) lo que estamos buscando. El sistema se encargará de realizar el análisis y devolver el resultado, aunque puede tardar un poco en hacerlo.

Search a video *semantically* with AI. 🎞️🔍https://t.co/9ASZ85Q5AA

Example: Which frame has a person with sunglasses and earphones?

Try searching with text, image, or text + image.

👇 More examples

[1/7] pic.twitter.com/y6OI5VDTxc

— David Chuan-en Lin (@chuanenlin) April 17, 2021