Juegos para PS5 que soportan 120 FPS

La PS5 resulta ser una puerta de entrada para muchas cosas que llegan al mundo de la tecnología y los videojuegos, como es el caso de los juegos que soportan los 120 FPS (fotogramas por segundo).

Esta es una novedad que llega de la mano con la consola y es algo realmente bueno, ya que permite que los desarrolladores tengan la opción de apuntar a 120 FPS, dejando que los juegos sean más completos que en las versiones anteriores.

¿Estás al tanto de todas las novedades de la PS5 y quieres saber todos los juegos confirmados que al menos cuenten con una opción de 120 FPS? Has llegado al lugar correcto, y es que a continuación estaremos presentando una completa lista, en la cual podemos ver videojuegos bastantes variados. Pero antes que nada, también surge la pregunta de ¿Por qué y para qué debería querer que los juegos estén en 120 FPS?

Bueno, realmente los fotogramas por segundo son los que indican la frecuencia a la cual un dispositivo muestra imágenes llamadas así, fotogramas o cuadros. En pocas palabras, mientras más fotogramas la latencia de entrada se reduce, dejando que el personaje y el mundo que lo rodea reaccionaren más rápido, así que básicamente se verá más nítido, veloz y natural que juegos van a velocidades de cuadro más bajas.

Ya dejando esto bien aclaro, podemos seguir sin ningún problema al que es el platillo principal de esta cena, los videojuegos que soportan 120 FPS.

– Rainbow Six Siege/4K dinámico.

– Monster Boy and the Cursed Kingdom/4K.

– Destiny 2/1440p dinámico.

– Fortnite/1440p.

– Call of Duty: Black Ops Cold War/1200p.



– Borderlands 3/1080p.

– Devil May Cry 5 Special Edition/1080p.

– Nioh/1080p.

– Nioh 2/1080p.

– Tony Hawk’s Pro Skater 1+2/1080p.

– WRC 9/1080p.

He aquí la lista completa de estos grandes títulos para la PS5 que seguramente serán más que relevantes en cuanto al surgimiento de este tema en la consola de Sony, la cual hasta la fecha sigue siendo un poco escaza, aunque se prevé que la situación mejore en los próximos días.