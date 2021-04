YouTube muestra consejos de alfabetización mediática antes de reproducir los vídeos

YouTube está experimentando con una nueva prueba que propone mostrar pequeños vídeos, al estilo anuncios, que dan consejos sobre alfabetización mediática.

Son vídeos opcionales de unos 15 segundos que se reproducirán automáticamente antes de pasar el vídeo elegido.



Tal como menciona el equipo de Google, quieren impulsar el pensamiento crítico en los usuarios al momento de consumir contenidos en la web. Y para ello, mostrará vídeos de unos 15 segundos antes de la reproducción del vídeo elegido con una serie de consejos.

Puedes ver un ejemplo en este enlace. De una forma muy animada, aconseja verificar siempre la fuente de cualquier contenido que veamos en línea. Y para ello, da una serie de tips, por ejemplo, antes de confiar en lo que leemos buscar quién creo ese material y asegurarse que la persona u organización sea una autoridad en el tema.

Por supuesto, el usuario tendrá la opción de saltar el vídeo, tal como sucede con la publicidad después que pasan unos segundos. YouTube no menciona que pasará con aquellos usuarios que pagan una suscripción, ya que ellos no deberían ver ningún tipo de publicidad ni contenido adicional que interrumpa la reproducción de los vídeos que eligen en la plataforma.

Por otro lado, una aclaración que realiza el equipo de YouTube es que estos vídeos de alfabetización digital se mostrarán de forma aleatoria, así que no relacionan con el canal o vídeo en particular. Sin embargo, puede prestarse a malentendidos si los usuarios lo interpretan como una advertencia del vídeo que están por visualizar, y será algo que no le gustará a los creadores.

Por el momento, esta nueva prueba de YouTube se está implementando con un grupo reducido de usuarios de Estados Unidos. Dependiendo de la aceptación que tenga esta iniciativa, según el feedback de los usuarios y creadores, podrían considerar desplegar estos consejos de alfabetización mediática de forma más amplia.