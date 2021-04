34 libros gratis online de arquitectura y urbanismo

Existen muchos libros de las más diversas áreas disponibles de forma gratis en Internet, pero hay algunas categorías en las que es más difícil encontrar material de calidad ofrecido gratuitamente.

Arquitectura es una de ellas, pero ahora hay una buena noticia para todos los estudiantes e interesados en el tema, MIT Press ha lanzado MIT Press Open Architecture and Urban Studies, una colección digital de libros de arquitectura y estudios urbanos clásicos, en su plataforma de libros digitales MIT Press Direct.

Disponible en este enlace, podemos encontrar libros que ya se han agotado, de difícil venta en formato físico. Se trata de una colección financiada por una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon como parte del Programa de Libro Abierto de Humanidades, que copatrocinó con el National Endowment for the Humanities.

Entre los libros hay muchos textos que se publicaron antes de la llegada de los libros electrónicos y permanecieron sin digitalizar. Gracias a esta financiación y los esfuerzos de un equipo de digitalización experto en acceso abierto, MIT Press ha conseguido asegurar los permisos y añadir nuevos prólogo que aportan nuevos conocimientos sobre los libros.

Muchos de los títulos también estarán disponibles en la plataforma de acceso abierto PubPub, donde los lectores podrán interactuar y anotar las obras con el contexto contemporáneo y lecturas relacionadas.

Entre los títulos tenemos «Architectural Space in Ancient Greece» de Constantinos Doxiadis, «Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States» de Jean Gottman y cuatro volúmenes de «Survey of the Architectural History of Cambridge».

Cada capítulo de cada libro puede bajarse de forma independiente en PDF, y si necesitáis obtener el texto, podéis usar un ocr online de los que hemos hablado en varias ocasiones