3 widgets de criptomonedas para que te informes rápido cada día desde tu móvil

Si estás inmerso dentro del mundo de las criptomonedas y del trading, debes tener bien en claro que es de suma importancia estar informado minuto a minuto de los mercados y los movimientos de última hora.

Sin duda es algo más que necesario pero, no siempre resulta ser fácil verlo de manera rápida y sencilla en el móvil. Pues esto no es del todo cierto, ya que con unos simples widgets sí que se puede tener esta información sin tener que estar pegado a una aplicación todo el día.

Opciones hay para escoger, y de entre esas alternativas que hay hemos escogido las 3 más resaltantes, con la información más completa y mejor rendimiento en general, así que no te los pierdas.

Tal vez es la mejor opción que podemos encontrar entre este amplio mundo en el que nos adentramos. The Crypto App es una aplicación gratuita con compras in-app, que permite hacerle seguimiento a tus activos digitales favoritos, todo desde la palma de tu mano.

Contarás con hasta 6 widgets diferentes (no todos son gratis) para poder hcerle seguimientos a diversos mercados, ya sea en pares de euros, dólares, libras esterlinas, entre muchas otras divisas. Realmente son cientos de cosas más las que podréis encontrar en The Crypto App, así que no estaría mal que le dieras una oportunidad.

Esta es otra experimentada aplicación para seguir la mayoría de los mercados a nivel mundial, dentro de los cuales están de manera obvia las criptomonedas. Principalmente permite crear a los usuarios diferentes estrategias en base a factores como patrones, gráficas e indicadores, quienes ocultan el hecho de que en realidad, TradingView también sirve como widget para si lo agregas al escritorio de vuestro móvil.

A lo largo del día, podréis ver cómo tus criptomonedas seleccionadas cambian de precio y todos sus detalles al momento, todo sin ni siquiera abrir la aplicación.

Por ultimo pero no por ello menos importante nos topamos con Bitcoin Ticker Widget, otra aplicación desarrollada por XBT Apps que se centra en la sencillez y el tema que realmente le interesa a los usuarios: mostrar el valor de las monedas en tiempo real, y su precio máximo y mínimo del día.

Aun así, en cuanto al apartado del widget este se puede configurar realmente como queráis, ya que permite cambiar los colores del precio, el propio color del fondo y el mismo tamaño. Como punto extra, hay la posibilidad de programar alertas de precios y recordatorios para estar al tanto de tus monedas seleccionadas.