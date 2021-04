Cómo enviar un mensaje anónimo por WhatsApp

Enviar mensajes en WhatsApp sin que un contacto vea nuestra foto o sepa que somos nosotros es algo completamente posible, capaz de hacerse por cualquier persona fácilmente y de forma gratuita.

¿Para qué se puede llegar a necesitar enviar mensajes anónimos dentro de WhatsApp? Las razones pueden variar, siendo posiblemente para que las personas a las que se les escribe en una sola ocasión no puedan ver la identidad del emisor, como también podría ser para una simple broma a un colega o hablar con una empresa sin miedo a que use nuestros datos para posteriores ocasiones.

Cualquier situación que no represente un peligro para nadie es válida, y aunque WhatsApp aún no cuenta con una función nativa que permita hacer esto, no significa que no se pueda hacer. Eso sí, hará falta ayuda de un par de cosas externas que nos ayudarán a lograr este objetivo.

En esta ocasión estaremos presentando una aplicación especial desarrollada por terceros que sirve precisamente para eso, enviar mensajes de la manera más anónima posible.

Wassapeame

Comenzamos por una app llamada Wassapeame, que se encuentra en la Play Store para ser descargada de manera completamente gratuita. De hecho, esta resulta ser la opción más destacada en cuanto a aplicaciones para poder enviar mensajes anónimos en WhatsApp, ya que utiliza la API de la red social para lograr ese objetivo. ¿Cómo se usa esta app? A continuación los pasos a seguir:

– Antes de nada, descarga la app de Wassapeame dentro de la Google Play y acepta los permisos que te pide para ser utilizada.

– Escribe el número de la persona a la que quieres contactar y escribe el mensaje que enviarás.

– Una vez esté listo, presiona sobre el botón de Wassapea y selecciona la app de WhatsApp como medio para enviar el mensaje.

Sencillamente esta es la mejor opción que podemos mencionar para enviar mensajes sin guardar el contacto, ya que hay algunos otros métodos pero requieren uso de nuevos números de teléfono, o incluso descargar aplicaciones más complicadas que cumplen con el mismo objetivo.

Es importante también mencionar que, en nuestro caso, el uso de esta herramienta es simplemente para no guardar el número de contacto de la persona, y esto hace que nuestra foto de perfil no pueda aparecerle a dicho contacto.