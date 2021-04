Facebook no notificará a sus usuarios si formaron parte de su última filtración masiva

Una de las grandes noticias del mundo tecnológico de los últimos días es la última filtración masiva de datos de Facebook, que comprometió la información personal asociada a los perfiles de más de 500 millones de usuarios alrededor del mundo.

Ante este crítico panorama, ya fue emitida una aclaración oficial por parte de la red social, en la que afirmaron que no tienen entre sus planes notificar individualmente a cada usuario afectado.

En conjunto filtrado de datos contiene datos que en principio, Facebook tenía la posibilidad de proteger, dado el tenor de los mismos. Entre la información comprendida se pueden encontrar cumpleaños, ubicaciones, nombres completos y números de teléfono.

La información comprometida no incluía datos financieros, información de salud o contraseñas, de acuerdo a lo afirmado por Facebook.

Sin ir muy lejos, hasta el mismo Mark Zuckerberg sufrió parte de estas consecuencias.

En declaraciones emitidas a la agencia Reuters por un portavoz de la compañía tras la red social, se confirmó la determinación de no notificar a sus usuarios afectados sobre esta situación.

Facebook asegura tener razones para negar estas notificaciones

Aunque esta determinación podría eventualmente desatar cierta molestia entre los internautas potencialmente afectados, Facebook justificó su determinación. Ante Reuters, el portavoz de la empresa comentó que no se sentía seguro de saber a qué usuarios sería necesario notificar. También, señaló que bajo su percepción, los usuarios no cuentan con la capacidad para solucionar el problema.

Además de estas declaraciones, la compañía no ha ejercido algún otro tipo de vocería similar ante la prensa, declinando todo contacto posterior al recién citado.

Ya es sabido que esta filtración data desde 2019. En las declaraciones mencionadas, Facebook también confirmó que cubrió el agujero después de identificar el problema en ese momento.

Frente la incertidumbre que puede provocar esto en cualquier usuario de Facebook, dada la magnitud de este incidente, es recomendable tomar acciones inmediatas, en caso de no haberlo hecho antes. Una acción inmediata y efectiva es asegurarse de cambiar la contraseña de tu cuenta de Facebook, aún cuando se asegura que aquel dato no fue sometido a esta filtración. Para crear una buena contraseña, puedes seguir estos consejos. Complementariamente, también puedes verificar extraoficialmente a través de portales como Have I Been Pwned si los datos de tu cuenta se encuentran comprometidos.

Los datos recopilados, aunque no comprometen en sí el acceso a tus cuentas, supuestamente, de todas formas podrían proporcionar información valiosa para hacks, estafas u otro tipo de abusos. Por lo mismo, es de suma importancia mantener cautela ante cualquier actividad anormal en tu espectro digital.

De igual forma, con este episodio queda abierto un caso en el que aún se desconoce qué consecuencias podría traer para la compañía esta situación, tanto a nivel de aprobación social, confianza en la plataforma e incluso, a nivel judicial.