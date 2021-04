Yahoo Respuestas cerrará de forma definitiva en mayo

Yahoo anunció que Yahoo Respuestas dejará de estar disponible a partir mayo.

Sí, las miles de preguntas de Yahoo Respuestas desaparecerán, aunque los usuarios podrán descargar sus contenidos.

Yahoo Respuestas dejará de existir el próximo mes

Recordemos que Yahoo Respuestas vio la luz en 2005 y ha sobrevivido a los múltiples cambios y altibajos de Yahoo. Y si bien puede que ya nadie lo eche de menos, el cierre de este servicio puede ser un golpe para los nostálgicos que pasaban horas en una de las plataforma de preguntas y respuestas más antiguas.

El cierre de Yahoo Respuestas tiene una una razón más que obvia, ya hace tiempo que ha dejado de ser relevante. Y sin contar todas las polémicas, preguntas y respuestas bizarras que han caracterizado a la plataforma en los últimos años.

Si bien el cierre definitivo será en mayo, Yahoo ha creado un cronograma de cómo manejarán la plataforma y el contenido de los usuarios hasta que se cumpla ese plazo. Tal como mencionan en el Centro de Ayuda, a partir del 20 de abril ya no se podrán publicar ni responder preguntas en Yahoo Respuestas. Y el 4 de mayo será el cierre definitivo. Cualquiera que intente ingresar será redirigido a a la página de Yahoo.

Si algún usuario desea conservar su contenido, puede solicitar su descarga desde este enlace, teniendo en cuenta que hay tiempo hasta el 30 de junio para realizar este proceso. Una vez que se solicitas la descarga de tus datos, Yahoo te avisará mediante un correo electrónico cuando tus datos estén disponibles.

Esto incluye todo el contenido que el usuario ha creado en Yahoo Respuestas, ya sea preguntas, respuestas, imágenes, etc. Un detalles a tener en cuenta es que después del 30 de junio ya no será posible recuperar ningún contenido propio.

No es un requisito descargar el contenido, así que aquellos que optan por no realizar ninguna acción simplemente verán que su contenido se elimina con el cierre del servicio. Y por supuesto, el cierre de Yahoo Respuestas no afectará al resto de los servicios de Yahoo, así que los usuarios no tendrán que tomar ninguna acción.