Un buscador de películas y series que unifica muchas plataformas de streaming

La oferta de contenidos que se pueden encontrar en los catálogos de las plataformas de streaming es realmente inmensa, sobre todo al tratarse de series y películas. Esta amplia variedad de posibilidades de elección, para las personas indecisas, podría resultar abrumante.

Como una ayuda para esas situaciones, la plataforma Movie of the Night ofrece un buscador que integra el catálogo de las más populares plataformas de este sector.

Un buscador de series y películas para todas las plataformas

Al ingresar a Movie of the Night, de inmediato verás en la portada del sitio un buscador con un extenso formulario. Ahí puedes configurar tu búsqueda en función de tus preferencias.

Una vez que selecciones tu país, aparecerán las plataformas disponibles para consultar. En el caso de España, las búsquedas pueden realizarse dentro del catálogo de Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus, de manera aislada o en varios servicios a la vez.

Como criterios de selección, puedes filtrar las opciones disponibles según géneros, palabras clave, actores que participan, años de lanzamiento de cada film, filtros de contenido por edad y su duración. En base a esos indicadores, Movie of the Night desplegará en pantalla instantáneamente una lista con los mejores resultados que se ajusten a ese perfil.‎ De esta forma, una búsqueda exhaustiva que en situaciones normales podría tomar largos minutos o incluso horas, puede verse reducida sólo a breves instantes.

A pesar de mostrar resultados para la mayoría de los países, la plataforma funciona sólo en inglés

Los resultados de las búsquedas realizadas pueden mostrarse como un listado sencillo, que junto a la imagen referencial y título de la película o serie señalada, sólo muestran una breve referencia; o bien, de igual forma pueden mostrarse como una columna detallada, que agrega un texto de reseña, su tráiler, una ficha con los actores participantes y otros detalles relevantes.

Como complemento, la plataforma cuenta también con un comparador de servicios de streaming, que evalúa cada alternativa según la calidad de su contenido, en función de las evaluaciones que han recibido en suma los contenidos que forman parte de cada catálogo.

Movie of the Night no requiere registro para acceder a la mayoría de las funciones de su motor de búsqueda. Sin embargo, al iniciar sesión, los usuarios pueden crear listas, guardar sus programas favoritos, realizar un seguimiento a los contenidos de su lista de seguimiento y revisar cuáles plataformas ofrecen ese material para visualizar.

La ventaja que ofrece esta plataforma es que filtra de las recomendaciones aquellas series o películas que ya figuren en alguna de tus listas de seguimiento, por lo que cada búsqueda garantiza un acercamiento a obras que podrían estar fuera de tu radar en primera instancia.

Si deseas realizar una búsqueda o simplemente darle un vistazo a lo que ofrece esta herramienta, puedes visitar movieofthenight.com.