Cómo enviar fotos en Telegram y WhatsApp sin que pierdan la calidad

¿Sabes que cada vez que envías una foto de aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp, estás se comprimen para que pesen lo menos posible? En teoría eso suena bien, aunque perdemos buena parte de la calidad de las fotos para reducir el consumo de datos.

Seguramente ya te habías dado cuenta de esto antes y que no hay nada a simple vista que nos indique el cómo enviar las fotos sin comprimir para que estas no pierdan su calidad. No obstante, aquí explicaremos el paso sencillo para olvidarnos de esto.

La buena noticia es que sí que hay una manera de lograr este objetivo de manera nativa y sin el uso de nada de herramientas de terceros, y todo pasa por la ventana lateral de la web. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que la solución está en adjuntar las fotos como archivo, en vez de seleccionarla como siempre lo hacemos desde el acceso directo de las imágenes.

A continuación el proceso para enviar las fotos en Telegram sin que pierdan calidad:

– Como comentamos previamente, se tendrá que adjuntar las imágenes en forma de archivo. Para esto primero debes entrar a la app.

– Ingresa en el chat del contacto a quien le quieres enviar el contenido y pulsa en el clip, ubicado en la parte inferior derecha.

– En vez de enviar la foto mediante la ventana de Galería, se tendrá que hacer mediante la de Archivo.

– Pulsa luego en la pestaña emergente de Galería y listo, selecciona lo que quieras enviar.

A continuación el procedimiento a seguir dentro de la app de WhatsApp:

– Resulta ser prácticamente lo mismo que se debe hacer para Telegram, y obviamente comenzamos con ingresar a la app.

– Presiona sobre el símbolo del clip ubicado en la parte inferior derecha y pulsa en Documento.

– Luego entra en la primera pestaña que indica Buscar otros documentos y has eso precisamente, buscar la/las fotos que quieras con el explorador del móvil.

– Envíalas y listo, ya notarás como serán enviadas sin perder una gota de pureza.