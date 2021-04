Un nuevo y enorme mapa para Among US

Among US ha perdido fuelle en los últimos meses. Después de tener un estupendo 2020, con millones de jugadores en todo el mundo participando de sesiones espaciales para encontrar al impostor, la compañía no ha tenido reflejos suficientes para ofrecer novedades en poco tiempo, ya que el subidón de usuarios no esperados abrieron las puertas a problemas que tuvieron que solucionarse a base de parches.

El caso es que el juego aún está lejos de morir, cuenta con mucha popularidad, mucha más fama que la que tenía en su lanzamiento, y ahora quieren recuperar esos picos del año pasado con una excelente actualización.

Estamos hablando del enorme mapa de Airship, con nuevas tareas, nuevas formas de moverse y nuevas formas de conspirar contra los otros jugadores. Es el mapa más grande de Among Us hasta el momento, con habitaciones visualmente diferentes para que sea más fácil la adaptación, escaleras y una plataforma flotante.

Las tareas nuevas también son muy intuitivas, nada de quedarse delante de la pantalla con cara de «no sé qué hacer». Podemos desde vestir un maniquí a destapar un inodoro, y en algunas se seguirán usando habilidades de otros mapas, como la de deslizar tarjetas.

Para el impostor, el perfil más deseado del juego, hay más lugares para esconderse. El problema es que al ser un mapa tan grande, si son pocos jugadores será difícil cruzarse con otro. Es ideal para grupos de 15, pero con menos se hace difícil ganar con un solo impostor.

La actualización también incluye un sistema de cuenta y algunos sombreros nuevos gratis.

Mientras tanto, los usuarios de Xbox seguimos esperando la versión prometida para 2021.