Instagram está trabajando en una nueva dinámica para bloquear los comentarios abusivos

Instagram ya cuenta con diferentes opciones que permiten que los usuarios se protejan del acoso y los comentarios abusivos.

Permite bloquear a usuarios específicos, ocultar comentarios ofensivos y usar un filtro manual para ocultar aquellos contenidos que incluyan palabras o frases específicas. Y en breve puede que se sume una dinámica.

Nueva opción en Instagram para moderar los comentarios

Es posible que Instagram sume una nueva opción para moderar de forma automática los comentarios en nuestras publicaciones, tal como menciona Alessandro Paluzzi desde su cuenta de Twitter.

Analizando las novedades de Instagram en una de sus versiones beta, encontró que se suma una nueva opción que permite aplicar otro filtro automático para los comentarios. Un filtro que parece estar impulsado por inteligencia artificial y que oculta los comentarios que contienen palabras que han sido reportadas en casos anteriores.

Una dinámica que se aplicaría en los comentarios de las publicaciones, videos en directo, historias y Reels. Si bien aún no se sabe si se trata de una prueba que pueda ver la luz en alguna de las futuras versiones de Instagram, podría convertirse en una excelente complemento para erradicar los comentarios abusivos de la plataforma. Así que Instagram no solo tendría en cuenta el filtro automático que use cada usuario, sino que se valdría de los reportes de todos los usuarios.

Por supuesto, esta sería una opción que cada usuario debería activar desde la configuración de su cuenta. Así que aquellos que prefieren moderar los comentarios de sus publicaciones de forma manual, para que Instagram no filtre por error contenido importante de la audiencia, podrán ignorar esta opción.

Habrá que esperar para ver si Instagram decide implementar esta dinámica o queda en el camino como una de las tantas pruebas que realiza en la plataforma. Mientras tanto podemos valernos de las opciones que encontramos en Configuración >> Privacidad >> Comentarios. En esta sección encontrarás controles y filtros para moderar los comentarios en tus publicaciones.

Y por supuesto, siempre puedes valerte de las herramientas que ofrece Instagram para reportar el acoso dentro de la plataforma.