Twitter ahora permite añadir stickers a los Fleets

Fleets es la respuesta de Twitter a las Historias de Instagram, Snapchat y otras plataformas que adoptaron este formato de contenidos que caducan y desaparecen.

Una nueva función fue añadida a este espacio de la red social, permitiendo ahora añadir stickers o GIFs a los Fleets.

Las publicaciones realizadas en el formato de historia, como los ejemplos mencionados al principio, pasaron de ser la novedad de hace algunos años, a una opción estándar, presente en la mayoría de las plataformas comunes y masivas de comunicación en línea.

Fuera de las redes sociales que en particular hicieron propio este formato en sus comienzos, ahora se puede encontrar en plataformas que se escapan de esa misma dinámica, como en los casos de Slack, LinkedIn y YouTube.

En el caso de Twitter, sus Fleets se encuentran operativos desde noviembre del año pasado. Recientemente, fue añadida una función ya conocida en otras plataformas similares, que tenía pendiente su estreno en la popular red de microblogging.

Si alguna vez has usado alguna plataforma que permita realizar publicaciones en formato de historia, de seguro se te hará familiar esta característica.

A través de una actualización que ya fue liberada, los usuarios de la aplicación móvil de Twitter ahora pueden agregar estas pegatinas a sus historias, siguiendo la misma dinámica conocida. La función se encuentra disponible tanto en la app para Android, como también en la versión para iOS.

Your Fleets just got an upgrade.

Now you can express yourself in the conversation with stickers. Add GIFs and Twemojis to a Fleet by tapping the 🙂 icon, on Android and iOS. pic.twitter.com/Ihh9ZZh70a

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 31, 2021