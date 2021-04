Microsoft elimina a su asistente Cortana de las tiendas de iOS y de Android

Por lo visto no hay espacio para Cortana ni en iOS, donde domina Siri, ni en android, donde el asistente de Google es omnipresente, por lo que Microsoft ha decidido dejar de dar soporte a esta aplicación.

Microsoft ha cerrado su aplicación Cortana para iOS y Android, el último movimiento para matar a Cortana en múltiples dispositivos, incluidos los propios Surface Headphones de Microsoft.

En estos momentos la aplicación Cortana para iOS y Android ya no está en las tiendas oficiales, aunque no ha pillado a nadie por sorpresa, ya lo anunciaron en julio de 2020. El objetivo ahora es que Cortana continúe su evolución como asistente de productividad.

En una nota dicen:

A partir del 31 de marzo de 2021, el contenido de Cortana que creó, como recordatorios y listas, ya no funcionará en la aplicación móvil de Cortana, pero aún se puede acceder a él a través de Cortana en Windows. Los recordatorios, listas y tareas de Cortana ahora están disponibles en la aplicación Microsoft To Do.