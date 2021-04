Los formularios de Google comenzarán a guardar el progreso como borradores

La plataforma de creación de formularios en la web de Google comenzará a probar la capacidad de creación automática de borradores para aquellos formularios o cuestionarios que los usuarios no hayan podido completar por cualquier motivo, llegando a lo largo de la semana que viene únicamente a clientes de cuentas Google Workspace for Education.

Estos borradores tendrán una disponibilidad máxima de 30 días o inferior si los usuarios llegan antes para poder llegar a completarlos. La idea es que los usuarios no se sientan obligados a empezarlos de nuevo (desde cero) una vez que no hayan podido continuarlos anteriormente, ya sea por la necesidad de cambio de dispositivo, por problemas en la conexión, o cualquier otro motivo posible.



Evitando comenzar nuevamente a rellenar los formularios

Los administradores de dominios Google Workspace for Education que se encuentren interesados, pueden rellenar el formulario que Google ha puesto a su disposición para que sus organizaciones educativas puedan participar de la beta, para lo que recibirán un mensaje de correo electrónico en el momento de que hayan sido admitidos.

Google aclara que para poder generar automáticamente los borradores de los formularios y cuestionarios, será necesario que los usuarios de dominios de Google Workspace for Education que se encuentren habilitados también tengan sesión iniciada en sus cuentas de usuario.

También aclara que si bien la beta llega ahora a los clientes de Google Workspace for Education, integrando a Google Workspace for Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard y Teaching and Learning Upgrade, esta característica llegará a todos los clientes de Google Workspace para finales de este mismo año, avisando de ello conforme esta característica esté disponible de forma generalizada.

Por ahora, los clientes de Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como los clientes de G Suite Basic, Business, Frontline y organizaciones sin fines de lucro, no dispondrán de momento de esta característica, por lo que deberán esperar un tiempo para que puedan llegar a beneficiarse de la misma, según lo que tenga Google planeado.

Puede que no sea casual empezar la beta en sus servicios enfocados en el sector educativo, dado el auge de los mismos en todo el periodo de pandemia que llevamos, obligando a trasladar mucho de lo que se hacía de manera presencial al ámbito digital.

La característica es bastante interesante puesto que permite a los usuarios retomar sus formularios en el punto en el que los dejaron por cualquier motivo posible.