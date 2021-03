YouTube oculta el conteo de los “No me gusta” en su nuevo experimento

YouTube tiene entre sus planes lanzar un nueva prueba en las próximas semanas, que tiene como objetivo analizar qué impacto puede tener ocultar el conteo de los “No me gusta” en los vídeos.

No es la primera vez que YouTube se enfoca en esta opción analizando la posibilidad de quitar los “No me gusta”, aunque nunca lo has eliminado de la plataforma.

YouTube oculta el conteo de los “No me gusta”

Tal como menciona el equipo de YouTube, están probando diferentes diseños en la plataforma que ocultan el conteo de los “No me gusta” en los vídeos. El objetivo de este experimento no es eliminar este botón, ya que la idea es que los usuarios lo sigan utilizando como una forma de expresarse en los vídeos.

Sin embargo, la cantidad de “No me gusta” no será visibles para los usuarios, tal como ves en uno de los diseños que compartió el equipo de YouTube. Se verá la cantidad de likes, pero quedará sin conteo visible para la audiencia el “No me gusta”.

Por supuesto, este recuento sí será visible para el propietario del canal, ya que figurará con el resto de las interacciones generadas en el vídeo, mediante YouTube Studio. Quizás esta nueva dinámica disuada a los trolls o disminuya la cantidad de usuarios que dan “No me gusta” simplemente para sumar un recuento negativo en los vídeos de YouTube.

Este nuevo sistema comenzará a implementarse dentro de las próximas semanas con un grupo reducido de usuarios. No parece probable que YouTube decide implementarlo de forma permanente, ya nunca ha tomado acción contra el botón “No me gusta” más allá de sus intenciones. Pero podría darles idea de cómo lidiar con las consecuencias negativas de este botón, y aplicar una dinámica que permita la existencia del “No me gusta” sin que se convierta en una herramienta de los trolls.

Por el momento, solo resta esperar las conclusiones que sacará el equipo de YouTube de este experimento.