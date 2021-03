LinkedIn está preparando su propia alternativa a Clubhouse

La irrupción de Clubhouse caló tan hondo en la industria, que terminó desencadenando una cada vez más larga serie de opciones similares.

A la lista de plataformas que están apostando por las salas de voz, se sumó recientemente LinkedIn, confirmando que están trabajando en su propia alternativa para este formato.

A comienzos de este año, LinkedIn reveló que su nueva estrategia se centrará en potenciar las herramientas de creación de contenido, para darle un mayor dinamismo y actividad a su comunidad de usuarios.

Bajo esa línea, recientemente fue confirmado que LinkedIn está trabajando en su propia versión de esta herramienta, integrada como una función más de comunicación dentro de esta popular red social ligada al espectro del mundo laboral.

Más allá de algunos rumores que circularon con anticipación de manera informal, todo esto comenzó a tomar fuerza como noticia con una publicación realizada por Alessandro Paluzzi, desarrollador de aplicaciones, que a través de mecanismos de ingeniería inversa logró identificar en la aplicación móvil de esta red una interfaz gráfica correspondiente a una sala de audio en vivo.

#LinkedIn is working on Live Audio Rooms 👀

ℹ️ The feature doesn't work yet, there is only the UI at the moment. pic.twitter.com/Btt6FATXW3

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 30, 2021