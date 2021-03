Visa comienza a permitir transacciones con criptomonedas

Con el auge del uso de las monedas digitales, los servicios financieros tradicionales no se quieren quedar al margen, y más cuando ven crecer la demanda de usuarios que quieren pagar directamente con este tipo de monedas en lugar de dinero convencional por el uso de productos y servicios cotidianos en el día a día.

A este respecto, después de unos días en los que se venía rumoreando acerca de las intenciones de Visa de entrar en el segmento de las criptomonedas, ahora Visa oficializa el lanzamiento de un programa piloto, en colaboración con Crypto.com, para posibilitar las transacciones en su red de pago mediante el uso de monedas digitales.



Sumándose al auge de las criptomonedas

Por ahora, este programa piloto se está desarrollando a través del banco de activos digitales Anchorage, el primer banco de criptomonedas que se lanzó en los Estados Unidos, para lo que ya se completó la primera transacción en este mes.

Desde Visa esperan poder expandir esta opción de pagos a otros socios para finales del presente año, aumentando con ello que cada vez más personas puedan hacer uso de las monedas digitales en sus pagos habituales.

En este sentido, Visa ha escogido USD Coin como moneda digital, ya que se trata de una criptomoneda estable, cuyo valor está vinculado directamente al dólar estadounidense.

Según recoge Reuters, que recoge la noticia en exclusiva, el movimiento realizado ahora por Visa no es nuevo en el sector, llegando en un momento en el que otras empresas de servicios financieros, como BNY Mellon, BlackRock Inc y Mastercard Inc, ya realizaron un movimiento similar en el pasado, adoptando el uso de algunas de las monedas digitales.

Según destaca la agencia de noticias, tradicionalmente, cuando un usuario quiere pagar un café usando una tarjeta Visa de Crypto.com, antes debe convertir el dinero que tiene en forma de moneda digital en su billetero digital en dinero tradicional.

Con este paso, por el que Visa utilizará el blockchain de ethereum, se elimina este último paso para que el usuario pueda llevar a cabo las transacciones con mayor fluidez y menor nivel de molestias.

Para Cuy Sheffield, director de cripto en Visa:

Vemos una creciente demanda de los consumidores en todo el mundo para poder acceder, mantener y usar monedas digitales y estamos viendo demanda de nuestros clientes para poder construir productos que brinden ese acceso a los consumidores

Con este auge por las monedas digitales, no nos deberemos extrañar si nuestro banco de siempre nos permita en un futuro realizar transacciones en criptomonedas, siendo simplemente cuestión de tiempo a que ello llegue.