Así es el cepillo de dientes eléctrico súper inteligente Oclean Xpro Elite

La industria de los cepillos de dientes eléctricos ha entrado durante mucho tiempo en la era de la inteligencia, pero las marcas líderes no han logrado grandes avances innovadores en la tecnología de los cepillos de dientes. En los últimos años, Oclean se ha convertido en un actor importante en la industria de los cepillos de dientes eléctricos gracias a su tecnología innovadora, atención profesional, diseño exquisito y precios razonables.

Hoy, Oclean lanzó el cepillo de dientes eléctrico súper inteligente Oclean Xpro Elite, que está equipado con una nueva versión del sistema operativo OS, tecnología de silencio de reducción de ruido activa ultrasónica y tecnología de carga rápida inalámbrica para teléfonos móviles. La innovación tecnológica ha permitido a Oclean liderar la era inteligente de los cepillos de dientes eléctricos.

Más silencioso



El problema del ruido de los cepillos de dientes eléctricos siempre ha sido un problema para los usuarios. En la actualidad, el ruido de funcionamiento de las principales marcas de cepillos de dientes eléctricos del mercado hace que la experiencia del consumidor sea muy mala. Con el fin de mejorar la experiencia del usuario, Oclean desarrolló de manera innovadora la tecnología de silencio de reducción de ruido activa ultrasónica para suprimir la generación de ruido. Con la ayuda del control de banda de frecuencia ultrasónica de 20000Hz, la frecuencia de audio desordenada excede el rango de audición humana, controlando así el sonido del cepillo de dientes eléctrico a 45db, esta tecnología es la primera de la industria. El nuevo cepillo de dientes eléctrico súper inteligente Xpro Elite de Oclean está equipado con la tecnología WhisperClean 2.0, que asegura que el volumen de trabajo del cepillo de dientes permanezca por debajo de 45db mientras se mejora el poder de limpieza general del producto. Después de encender Oclean X Pro Elite, si no ve que el cabezal del cepillo se balancea, es difícil encontrar que este cepillo de dientes eléctrico ya esté en funcionamiento y el efecto de silencio es muy obvio.

Más limpio



El poder de limpieza de los cepillos de dientes también es un aspecto clave de actualización de Oclean xpro elite. El motor sin escobillas de levitación magnética exclusivo de Oclean puede alcanzar una velocidad de 42.000 rpm, proporcionando suficiente potencia para la limpieza bucal. Oclean también mejora el cabezal del cepillo. Las cerdas de diamante DuPont utilizadas en Oclean Xpro Elite pueden eliminar profundamente la placa dental entre los dientes y mejorar el poder de limpieza en un 15% en comparación con las cerdas redondas ordinarias. La cantidad total de implantación de cerdas en el cabezal del cepillo aumenta en un 26%; El equipo de I + D de Oclean amplió el giro del cabezal del cepillo a 6 mm, aumentando el área de limpieza única del cepillo de dientes. La optimización general de estos detalles hace que la tasa de limpieza de placa del cepillo de dientes súper inteligente Oclean Xpro Elite alcance el 300%.

Mejor diseño



No basta con optimizar un producto en aspectos técnicos. El diseño de interacción, el diseño de accesorios y el diseño de apariencia también son importantes.

Oclean X pro Elite agrega una función de activación automática, que se activa cuando lo levanta, la pantalla se ilumina automáticamente y puede presionar el botón para encender el cepillado con un botón; En términos de diseño, Oclean Xpro Elite es elegante y práctico. El cepillo de dientes utiliza elementos de roca en la naturaleza como concepto de diseño, el cuerpo es de tacto mate y color gris piedra escarcha, lo que brinda a los usuarios una doble experiencia de visión y tacto; el cuerpo adopta el grado IPX7 resistente al agua, conveniente para que los usuarios lo limpien. Para facilitar el almacenamiento del usuario, Oclean X Pro Elite también está equipado con un soporte de pared de levitación magnética. El cepillo de dientes se puede almacenar en la pared mediante levitación magnética, que no ocupa espacio y no causará moho causado por las manchas de agua.

Mas versátil

El cepillo de dientes eléctrico súper inteligente Oclean Xpro Elite adopta la tecnología de carga de alta gama del teléfono móvil, carga rápida inalámbrica e integra ventajas técnicas. Solo se necesitan 3,5 horas para cargar completamente el cepillo de dientes eléctrico, lo que hace que la carga sea más conveniente y más eficiente.

Más inteligente

El cepillo de dientes eléctrico súper inteligente Oclean X Pro Elite también tiene la función clave de la serie de cepillos de dientes inteligentes Oclean: monitoreo de punto ciego. La tecnología utiliza el sensor de presión, el giroscopio de seis ejes y el chip integrado en el cepillo de dientes, y utiliza algoritmos de fusión, algoritmos de postura y métodos estadísticos para recopilar y procesar datos de cepillado del usuario, analizar las condiciones de cepillado del usuario y lograr una detección precisa de la zona ciega. Ayuda a los usuarios a mejorar la eficiencia del cepillado de los dientes y evita perderse el cepillado. El cuerpo del cepillo de dientes está equipado con una pantalla táctil LCD en color, que muestra los datos del cepillado con gráficos del modelo dental, lo que permite a los usuarios conocer la situación del cepillado a tiempo real. OcleanXpro Elite también está equipado con un nuevo sistema OS. El cepillo de dientes presenta los resultados y sincroniza datos detallados con la aplicación móvil. Los datos independientes del cuerpo se combinan con los datos de la nube y brindan una nueva experiencia inteligente a los usuarios.

Además de la función de detección de zona ciega, Oclean Xpro Elite también admite la personalización del plan de cepillado personalizado de la app, comenzando por la salud bucal, tomando como orientación la prevención de enfermedades bucales, de acuerdo con los dientes bucales del usuario y los hábitos de vida, emparejamiento planes profesionales de cepillado de dientes; para diferentes enfermedades bucales, también ayuda a los usuarios a personalizar su propio programa de cepillado.

Como cepillo de dientes eléctrico súper inteligente, también está equipado con otras características estándar de los cepillos de dientes eléctricos: reducción automática de frecuencia y recordatorio de cepillado de 30 segundos para ayudar a los usuarios a cepillarse los dientes de manera más efectiva.

Precio y enlace

El cepillo de dientes eléctrico súper inteligente Oclean Xpro Elite está disponible hoy (del 29 de marzo al 20 de abril) oficialmente a la venta en Aliexpress, Amazon y eBay. El precio durante el evento es de $ 59,99. Una vez finalizado el evento, el precio volverá al precio diario de 69,99 $. (Los productos similares de otras marcas se venden por más de 100 $)

El período de preventa es del 3.29 al 4.5. Durante este período, los Clientes que compren Elite en la Tienda Oficial OCLEAN durante el período 3.29-4.5 pueden disfrutar de los siguientes beneficios.

– Para los primeros 100 pedidos, recibirá 1 x desinfectante S1 + 2 x cabezales de cepillo de dientes + 1 x estuche de viaje por cada pedido.

– El resto de clientes que realizan pedidos: 2 cabezales de cepillo de dientes + 1 estuche de viaje por cada pedido

– 5 compradores afortunados serán seleccionados al azar todos los días para pedidos gratuitos

– Si el monto del pago de un comprador único alcanza los 800 dólares estadounidenses, se regala un Xiaomi scooter eléctrico 1S de valor de $ 379

Período de debut (del 6 al 20 de abril), los clientes que compren el cepillo en la tienda oficial Oclean durante este período pueden disfrutar de los siguientes beneficios.

– 2 cabezales de cepillo de dientes gratis por pedido

– 8 compradores afortunados serán seleccionados para pedidos gratuitos todos los días.

– Se seleccionarán 5 compradores afortunados para pedidos gratuitos todos los días.

El cepillo de dientes eléctrico súper inteligente Oclean Xpro Elite está diseñado para brindar a los usuarios una experiencia de cepillado más silenciosa, limpia, amigable y versátil, lo que definitivamente traerá más sorpresas innovadoras a la industria de los cepillos de dientes eléctricos.

Enlace: click aquí