Con esta aplicación sabrás cuándo fue la última vez que hiciste algo

En más de una ocasión hemos pasado por el sentimiento de no saber cuándo fue, exactamente, la última vez que llevamos a cabo una acción en específico: última vez al cine, a la barbería, a comprar ropa… Pues bien, para que eso no suceda más llega Last Time, una aplicación gratuita que busca solucionar el problema gracias a sus herramientas sencillas.

Y es que esto es algo que nos ocurre a absolutamente todos, ya sea el lugar donde tienes un objeto, la última vez que hiciste trámites o papeleos, la última vez que fuiste a un lugar en específico, y muchas cosas más que pensabas que no podías recordar naturalmente. Así funciona esta app.

Entre tantas opciones que hay para abordar lo anterior, nos topamos con Last Time, una app gratuita desarrollada por Coffeesoft que permite llevar registros interactivos y específicos de las cosas o actividades que quieras recordar.

El cielo es el límite, por lo que aquí puedes programar horarios y widgets en la pantalla de inicio con cualquier cosa, siendo una especie de agenda que tendrá anotada toda la información que has guardado y que necesitas ahora. En cuanto a cada registro, se podrán poner sobre ellos descripciones específicas, además de la fecha concreta.

Realmente la interfaz de la app resulta ser algo bastante sencillo, minimalista y va directo al grano. Una vez se descargue la app y se entre en ella, un corto pero bien explicado tutorial aparecerá y enseñarán cada una de las funciones que se encuentran dentro. Luego, a la hora de por fin crear una actividad, una amplia cantidad de emojis estarán frente a ti para que escojas uno, esto con la finalidad de relacionar el evento con algo específico que recuerdes.

Entonces se trata de colocar el título de la actividad, hora y emoji, algo sencillo pero directo que sin duda os ayudará a recordar esas pequeñas cosas que siempre logran escaparse de la mente, y lo mejor de todo es que es gratis. Un punto adicional es que podéis poner recordatorios que sean periódicos, en casos que se necesitan mensualmente o algo por el estilo. Una interesante aplicación que llega a la Play Store y que busca adueñarse de este mercado de los recordatorios.

A continuación os dejamos el link de la app para que la descargues en la Google Play de forma gratuita.