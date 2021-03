10 datos de Twitter para celebrar sus 15 años

Así es, la plataforma de Twitter conocida por millones y millones de personas se encuentra celebrando 15 años. Esta fecha de seguro nos sorprende a muchos, y esto es porque que la red social ha estado presente desde que éramos jóvenes, o incluso algunos no tenían uso de razón para saber de qué trataba en esa época.

Cientos de cambios y actualizaciones han ido apareciendo en la red de Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams, y los siguientes 10 datos curiosos dejarán en evidencia aquellas cosas que han evolucionado, o incluso, que en realidad pudieron ser diferentes.

Comenzamos en los propios y puros inicios de la red social, cuando el día 21 de marzo de 2006 Jack Dorsey, uno de los fundadores, pasaba a publicar su primer tweet, el primero que daría entrada a los billones que ya se encuentran publicados a día de hoy. El tweet traduce literalmente “solo configurando mi Twitter”.

Muchas fueron las opciones que barajaron los desarrolladores de la plataforma americana en cuanto al nombre, pasando por títulos como Twiiit, Twich, Stat.us y Twttr. En cuanto a este último, fue el que inicialmente se utilizó en 2006 pero decidieron modificarlo hasta que apareció el conocido Twitter, en alusión al trinar de los pájaros.

