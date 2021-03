Apple y Warner Music crean una selección de canciones que ayudan a jóvenes con trastornos del habla

Warner Music y Rothco lanzaron “Saylists” una colección de listas de reproducción de canciones seleccionadas en Apple Music, que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes con trastornos de sonido del habla.

Estas listas de reproducción pueden ayudar en las terapias del habla, que se realizan en base de repetición de sílabas y palabras que resultan desafiantes, con una dinámica más amena.

Listas de reproducción de Apple Music para el trastorno del habla

Warner Music, Rothco y Apple combinan el potencial de la música y la tecnología para ayudar a aquellos niños y jóvenes que trabajan con estrategias terapéuticas para mejorar la pronunciación de una palabra o sonido.

Se usó el algoritmo de Apple Music para analizar las letras de todo el catálogo de canciones de la plataforma. El objetivo fue identificar ciertos patrones de repetición en las canciones ,teniendo en cuenta aquellos sonidos que resultan difíciles para quienes padecen trastorno del habla, por ejemplo CH, D, F, G, K, L , R , S , Z y T .

A partir de esta base de datos, Warnet Music seleccionó las canciones que fueran más significativas para lograr el objetivo. Unas 173 canciones que se dividieron en 10 diferentes listas de reproducción que se centran en un sonido especifico. Entre las canciones seleccionadas se encuentran Good As Hell de Lizzo, Don’t Start Now de Dua Lipa y Right Here, Right Now de Fatboy Slim.

Gracias a este trabajo en equipo, las listas de reproducción pueden ser un complemento para las terapias y apoyo profesional que reciben los jóvenes con trastornos del sonido del habla. Esta colección de canciones en inglés están disponibles a nivel mundial para todos los suscriptores de Apple Music.