Google lanza una guía con los 1.000 mejores productos acorde a su popularidad en la web

Poco a poco va tomando más peso la necesidad de informarse mejor antes de llevar a cabo la compra de productos a través de Internet, algo que saben bastante bien desde Google al haber notado un aumento de más del 100% de la búsquedas de los mejores productos ens diferentes categorías a lo largo del último año.

Con ello en mente, Google acaba de lanzar Best Things for Everything Guide, un pequeño sitio web donde trae los 1.000 mejores productos, según su popularidad en la web, a lo largo de ocho categorías diferentes, incluyendo todo lo relacionado con la electrónica, las mascotas, y los deportes, entre otros.



Facilitando la búsqueda de productos por categorías

Ya es cuestión de que los usuarios opten por navegar por la web o acudir directamente a cualquiera de las ocho categorías. En caso de interesarse por un producto en concreto, podrán recibir detalles, reseñas, valoraciones, precios y lugar donde comprarlo en su propia página del producto.

En caso de interesarse por un producto concreto que no se incluya dentro de los 1.000 mejores productos, Google ofrece como alternativa que los usuarios accedan a la sección de Shopping para que puedan llegar a las valoraciones y reseñas que ese mismo producto ha recibido, pudiendo incluso llegar a comparar precios y disponibilidad antes de realizar la compra de ese mismo producto por Internet.

Alternativamente, también pueden hacer uso de los filtros para conocer las tiendas cercanas donde lo tenga disponible para llegar a comprarlo presencialmente en el propio establecimiento, viniendo a modo de incentivo para la compra en comercios de proximidad.

Lo que queda claro es que los usuarios cada vez investigan más de un producto antes de lanzarse definitivamente a su compra, por lo que en Google quieren ofrecer una serie de facilidades que permitan a los usuarios tomar la mejor decisión posible acorde a la información suficiente que hayan recibido en su periodo de investigación.

Allá quedaron aquellos tiempos en los que uno compraba un producto simplemente por la información disponible en su envase, ya que ahora es más fácil conocer la conveniencia e idoneidad de la compra de un producto, o en su caso, recibir mejores sugerencias personalizadas que permitan cambiar de opinión para la compra de un producto mejor, acorde a las preferencias de cada uno.

Por ahora, el sitio web se encuentra únicamente en inglés, con productos que aún carecen de página informativa, un aspecto que deberían ir resolviendo a lo largo de las próximas semanas.