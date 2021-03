Cómo cambiar el tipo de letra en Whatsapp

Hay algo que la mayoría de la gente ya sabe, Whatsapp permite poner letras en negrita, cursiva y poco más, pero lo que muchos no saben es que es posible cambiar el tipo de letra completamente, aunque para ello es necesario usar aplicaciones externas en el móvil.

Sobre eso hablamos hoy en nuestro nuevo vídeo:

Como veis, basta con usar una app nueva como teclado. Dicha app, FONTS, está disponible tanto en iOS como en android, y una vez instalada solo tenemos que usarla tal y como indico en el vídeo. Los tipos de letra son limitados, pero son interesantes, muy diferentes a todo lo que hemos visto en apps de mensajería.

Podemos usarlo para crear mensajes que llamen la atención, que sean fáciles de encontrar entre la enorme marea de información de Whatsapp, para encabezar listas, por ejemplo, y compartir así tutoriales, documentación y otros elementos de texto que necesiten clasificar su contenido debido a su extensión.

FONTS no es un teclado tan sofisticado como el de Google o el de Microsoft, no tiene sistema de corrección inteligente ni es multilingüe, por lo que no recomiendo tenerlo como opción permanente en el móvil y sí activarlo solo cuando sea necesario, a la hora de escribir mensajes especiales en la app de mensajería de vuestra preferencia.