Así es el reloj inteligente GOKOO, con cupón queda por 40 euros

Dentro del sector de relojes inteligentes tenemos una gran cantidad de marcas, principalmente si ampliamos la lista con las pulseras.

GOKOO es una de ellas, y nos ha presentado un reloj bastante económico que cuenta con varias funciones típicas de marcas más premium.

Disponible en amazon por 59,99 euros puede adquirirse por 40 euros usando el código de 20% de descuento 37JQIEJW + el cupón de la página que ofrece otros 12% (todo válido hasta el 26 de marzo a las 23:59h).

Hemos probado el reloj para verificar todo lo que ofrece por ese precio, y aquí tenéis los pros y contras que hemos encontrado. El vídeo con su aspecto y funciones lo podéis encontrar en nuestro vídeo de IGTV.

Ventajas:

– Cuenta con un diseño muy elegante, correa de cuero marrón y solo un botón en forma de rueda. De hecho las pantallas se cambian desde allí.

– Mide pulsaciones del corazón, oxígeno en sangre y presión arterial (después de calibrarlo la primera vez con un dispositivo profesional).

– La app permite integrar google Fit para enviar los datos de nuestra actividad diaria.

– Puede registrar varios tipos de ejercicios, incluyendo carrera, bicicleta, basket o hasta ping pong.

– Mide la cantidad de sueño profundo y de sueño ligero.

– Recibe las notificaciones del móvil

– Tiene cronómetro, datos del clina y gestión de música.

– Tiene un precio menor de 60 euros.

– Puede disparar una selfie del móvil agitando la muñeca

Desventajas:

– Las esferas disponibles son muy limitadas, no hay tienda para comprar más.

– El registro de sueño no detecta cuando nos despertamos en mitad de la noche, parece que asocia tumbarse relajado con dormir, por lo que en este aspecto es mucho más limitado que otros smartwatches.

– No hay correa de plástico para hacer deporte, solo tiene una.

Como veis, los pros son muy numerosos, por lo que podemos concluir que se trata de un excelente reloj por el precio que tiene.

Enlace de compra: click aquí con cupón 37JQIEJW.